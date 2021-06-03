校外租屋最高補貼1800元！ 大專生適用2項紓困4.0補助

教育部今天宣布紓困4.0方案，一共編列0.24億元補助大專校院受影響的學生，申請資格是本國國民且就讀國內大專校院，目前具有學籍者，並經學校審核認定，今年5到7月學生本人或家庭成員經濟確實受疫情影響者。上一波紓困約125校、6300人次受惠，這一波估計人次持平，甚至提升，符合資格者都可申請。

教育部高教司副司長梁學政說，其中一項大專紓困是校外租金補貼，依照租賃住宿所在縣市區域，每月酌予補助校外住宿租金1200元到1800元。補助參考各縣市租金水準，台北市可領到1800元，新北市、桃園市1600元，台中市1500元，離島1200元。

另一項補助是學生緊急紓困助學金，由各校依照校內機制評估並給予學生紓困助學金，教育部將依學校補助學生金額，酌予補助學校經費。

梁學政說，所謂「受影響者」，包括遭減班、停班或者強制請假，甚至資遣，只要提出證明文件都能受理，教育部已請各校從寬認定，文件也可事後補件。