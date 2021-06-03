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永年高中遭爆遲未改善排課 校方澄清：過渡期
雲林縣私立永年高中去年遭爆未依教師專業安排課程，今又因教育部國教署未對學校懲處而引發教團關注；對此校方今天回應，國教署不定期都有派員到校訪視，並指正學校高中部第八節輔導課有與正常課混排情形，起因學校有綜合高中，學制複雜，加上兼課老師有限制授課時間才有此況，目前仍有一個綜高班級，正處於過度期，今年8月停辦後，就不會再出現這類問題。
據了解，國教署去年曾接獲檢舉，指稱永年高中疑似過度精簡師資，大量未依教師專業安排課程，而國教署也隨之組專案小組到校查察。
校方表示，國教署人員確實有到學校訪視數次，最近一次是在5月上旬，並針對學校安排下午4點至5點第八節輔導課提出缺失，因發現有與一般課程混排上課，未符合輔導課實施辦法，要求學校改善。
學校高中部有普通高中及綜合高中，由於兼任教師有授課時間限制，且上課時間不能超過下午5點半；如缺一位教師上6節課，但又不足以聘任一位正式教師，聘用兼課教師卻又受限排課時間，才會有混排情況。
校方指出，高中部兼課老師目前有2位，改善方法除將減少兼課老師人數，較不會受限於兼課老師的授課時間，排課彈性也會增加，也會連帶調整該學科領域課務，安排由正式教師授課，雖然其課務可能吃重，但相對減需兼課老師。
校方也澄清並非不改善，實因學制複雜，原本去年就規畫今年要停辦綜合高中，讓學制正常化，但因校內尚有一班綜合高中二年級學生，課程安排只能以現行做法解決，現正處在過度階段。
綜合高中109學年度因招生人數不足、沒有成班，所以未有新生，教育部也已核定今年8月停辦，未來新學年定依輔導課排課規定，不會再發生類似問題。
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