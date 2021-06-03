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雲縣永年高中再爆未依教師專長排課 教團籲國教署重懲

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
教團認為，國教署雖有派員調查證實，卻未作任何懲處，才讓學校輕忽問題，主管機關應予嚴查嚴懲，不是等工會反映後再來調查，主管機關有失職縱容之嫌。圖為教育部。本報資料照片
教團認為，國教署雖有派員調查證實，卻未作任何懲處，才讓學校輕忽問題，主管機關應予嚴查嚴懲，不是等工會反映後再來調查，主管機關有失職縱容之嫌。圖為教育部。本報資料照片

雲林縣私立永年高中去年遭踢爆未依教師專業安排課程，教育部國教署到校實地訪視後，發現該校確有部分課程未依教師專長安排授課，複查後再針對所查缺失列入審查「教育部獎勵補助私立高級中等學校經費」的參考依據。對此，有教團認為，國教署雖有派員調查證實，卻未作任何懲處，才讓學校輕忽問題，主管機關應予嚴查嚴懲，不是等工會反映後再來調查，主管機關有失職縱容之嫌。

國教署去年曾接獲檢舉，指稱永年高中疑似過度精簡師資，大量未依教師專業安排課程，如英文老師教健康教育、地科老師教家政、生物老師教表演藝術，罔顧教學品質並侵害學生受教權等情事。對此，國教署也於去年組專案小組到校查察，發現該校確有部分課程，未依教師專長安排授課，去函校方要求改善。

國教署表示，該校事後也函復說明改善情形，國教署也於110年4月間組專案小組到校訪查，並要求該校務必落實依教師專長安排授課。另針對所查缺失，已列入審查「教育部獎勵補助私立高級中等學校經費」之參據。

不過，國教署也證實，近日再次接獲反映，該校仍有未依教師專長安排授課之情形，國教署已了解中；如經查屬實，將依法議處，如學校屆期仍未改善者，將視其情節輕重，停止學校部分或全部之獎勵、補助，或停止學校部分或全部班級的招生，另將持續督導該校落實專長教學。

全國私校工會理事長尤榮輝表示，永年高中長期未依教師專長排課，已嚴重侵害學生受教權，去年即發文向國教署反映該校違規行為，國教署雖有派員調查證實，卻未作任何懲處，才導致學校輕忽問題，藐視公權力，甚至欺瞞謊報國教署改善情形。

尤榮輝說，未依教師專長排課恐怕是私立中學的普遍現象，主管機關應予嚴查嚴懲，不是等工會反映後再來調查，查獲學校違規又不予懲處，主管機關有失職縱容之嫌。他也強調，永年高中不依教師專長排課已是累犯，呼籲國教署應予重懲，以儆效尤。

教育部

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