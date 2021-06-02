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上教育平台走讀台江 「疫」起在家學習！

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校將社區博物館、台江民俗文化等數位教材，上傳到「學習吧」教育平台，方便親師生在家在家學習。圖／擷取畫面
台南社大台江分校將社區博物館、台江民俗文化等數位教材，上傳到「學習吧」教育平台，方便親師生在家在家學習。圖／擷取畫面

全國3級警戒防疫，停課不停學，台南社大台江分校、海尾朝皇宮結合在地學校，推動台江本土教育，經過2周的努力，由長安國小老師翁育民、和順國中老師李將台協助，將社區博物館、台江民俗文化等數位教材，上傳到「學習吧」教育平台，方便親師生在家「走讀台江」，「疫」起在家學習。

社大台江分校、海尾朝皇宮為深根台江文化，10幾年來結合小台江、長安國小、和順國中、安南國中等10幾所台江流域學校，推動台江本土教育，每年由台江民俗文化班調查各村落的歷史文化故事，策辦台江社區博物館日，陪伴在地高國中小學親師生，走讀台江16寮，完成10幾本台江社區博物館導覽手冊，以及台江民俗文化影音數位教材。

長安國小老師翁育民表示，社大台江分校編輯的《台江社區博物館導覽手冊》及《台江民俗文化數位教材》適合應用在各科教學中，如國語、社會、自然、綜合等。而在新課綱實施後，因應學校本位課程編纂及教學的需求，這些教材更如虎添翼。

他說，趁著停課不停學的機會，把6本《台江社區博物館導覽手冊》，以及幾部《台江民俗文化數位教材》影片，上傳到「學習吧」教育平台上。讓學生在學習之餘，可以對自己的社區有更深層的認識。

學習吧台江教材網址：https://www.learnmode.net/search?q=@taikang

台南社大台江分校將社區博物館、台江民俗文化等數位教材，上傳到「學習吧」教育平台，方便親師生在家在家學習。圖／擷取Google map
台南社大台江分校將社區博物館、台江民俗文化等數位教材，上傳到「學習吧」教育平台，方便親師生在家在家學習。圖／擷取Google map

台江 博物館 停課

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