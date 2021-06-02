教育紓困細節何時出爐？潘文忠：已呈報政院

國內疫情延燒，停課政策也衝擊私幼、短期補習班及兒童課後照顧中心的生計。教育部先前已表態將爭取紓困補貼，立院日前也已拍板相關預算，部長潘文忠今天表示，教育部已將整體計畫及所需預算呈報給行政院，近期就會完成預算核定，屆時就能受理紓困申請，會採「從寬、從速」原則，讓受疫情衝擊的事業體跟個人，能獲得最快的協助；另外，政院要發給國小以下學生、國中及高中特教學生每人1萬元「家庭防疫補貼」，近期也將公布申請流程，預計6月15日對外發放。

教育部今下午舉行部務會報，潘文忠會前受訪時表示，國內疫情提升三級警戒，教育部宣布停課，確實有很多運動事業、教育事業受到衝擊，教育部也盤點所有受衝擊教育事業，包含私幼、補習班、課照中心、營養午餐團膳業者、遊學業者及社區大學等，日前已向行政院呈報整體計畫跟所需預算，政院近期就會完成預算核定，屆時就能受理相關紓困。

另外，行政院考量家長一邊工作，仍要照顧孩子線上教學，將提供國小以下學童，以及國中、高中特教生每人1萬元「家庭防疫補貼」。潘文忠表示，考量不要讓家長花很多申辦手續，也不要到臨櫃，目前正由中央規畫專門平台，以及透過ATM等方式，用最便捷的方式來發放。

但近來網路傳言已甚囂塵上，有家長憂心會被詐騙，潘文忠表示，預計6月15日就會正式發放，近期規畫完整後會說明，若有家長在這段期間收到各種簡訊，請務必提防，不要相信來路不明的訊息，民眾也可撥打165反詐騙查證。

潘文忠強調，這一萬元會在6月15日正式開放家長領取，領取流程、細節也請家長等候，教育部會完整公告。

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