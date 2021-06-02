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國家迫害的「冷殺人」直播：白俄羅斯異議犯法庭割頸事件

台南學生輔導諮商不中斷 社工師電訪有溫馨動人故事

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市學生輔導諮商中心在學校停課期間，改以電話或電子通訊軟體等方式對個案進行關懷。記者鄭惠仁／攝影
台南市學生輔導諮商中心在學校停課期間，改以電話或電子通訊軟體等方式對個案進行關懷。記者鄭惠仁／攝影

因應新冠肺炎疫情，台南市學生輔導諮商中心在學校停課期間，改以電話或電子通訊軟體等方式對個案進行關懷，以陪伴個案身心穩定發展，專輔人員自5月19日起已提供1300多人次的服務，與學校或家長保持聯繫，注意個案學生在家學習狀況，提醒疫情可能改變的生活型態，及調節在家的焦慮感。

在這段停課防疫期間，溫馨動人的輔導故事依舊不斷上演。例如就讀國三的小珊（化名），原本在轉換環境後，對新學校產生不適應，逐漸失去就學動力，進而繭居在家，一度中輟。社工師在疫情爆發前，到宅晤談，與小珊討論就學及升學事宜，協助找到升學目標，就學態度轉為積極。

實施停課不停學之後，小珊媽媽因部分工作暫停，原本擔心家中生計受到影響，但因媽媽有更多時間待在家中，社工師也透過電訪鼓勵親子互動方法。未來想就讀餐飲科的小珊近日嘗試在家煮晚餐，受到媽媽正向肯定，幫助她提升自信，現在社工師不定時的電話關懷追蹤，更成為小珊正向支持的動力。

教育局長鄭新輝表示，心理師服務方面，主要將重心放在協助學生情緒壓力紓解，也提供家長諮詢親職管教方式。疫情期間如有緊急危機個案，仍會立刻與學校連線討論處遇方式，以求心理服務資源迅速到位，確實達到「停課不停學，關懷陪伴不中斷」的心理輔導目標。

疫情 停課 社工

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