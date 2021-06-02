北市議員呼籲取消期末考 教育局：學校可彈性處理

北市疫情目前維持三級警戒，台北市議員吳世正指出，學校若在14日復課後，學生不到一周即將面臨期末考，現在學生及家長焦慮不已，因線上學習效果不一，他請市府宣布全面取消期末考，以調整學業成績占比方式辦理。北市教育局表示，已給學校彈性處理。

另外，吳世正也說，請市府向中央流行疫情指揮中心專案申請將教師納入公費苗接種對象，在全面復課前完成施打，以降低校園傳染風險。

吳世正表示，停課目前延長至14日，之後是否繼續停仍是未定之數，家長及學生們都很關心期末考將如何進行，有家長及學生反應雖然停課不停學，但是課程進度混亂，且學習效果不一，也有家長表示因為白天上班不在家，無法監督孩子線上學習的情況，而就算14日如期復課，相信仍會有學生請假，他認為應該全面取消期末考，以安定學生家長老師們焦慮的心情，好好處理最近生活上各方面的抗疫準備。

吳世正也說，疫情仍未完全平息，恢復上課後仍將難以避免群聚感染發生，為避免學校復課後可能引發的群聚疫情，請教育局向中央專案申請將教師納入優先接種對象。 請市府審慎評估在第一至第三類優先接種人員完成接種後，將教師列入公費施打名單，在復課前完成接種，降低校園染疫風險。

北市教育局副局長陳素慧說，各校期末考，可採多元評量或減併考試或交作業、繳心得，了解學習狀況進行評量方式，給學校彈性，許多學校已採多元評量，取消期末考。至於教師打疫苗，據了解全國教師工會也有提出訴求，教育部已經在討論，若中央確認後會再跟衛生局說明，配合辦理。

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