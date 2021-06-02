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北市公幼、非營利釋出1萬1228名缺額 下周開放登記

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市110學年度公立及非營利幼兒園將於110年6月6日開放招生登記。記者潘才鉉／攝影
台北市110學年度公立及非營利幼兒園將於110年6月6日開放招生登記。記者潘才鉉／攝影

北市110學年度公立及非營利幼兒園將於110年6月6日開放招生登記，教育局表示，請家長多加利用台北市公立及非營利幼兒園招生e點通網站進行登記、抽籤、報到手續，減少防疫期間的群聚問題。此次公幼招收9119名、非營利2109名，相較去年小幅增加700個名額。

教育局表示，110學年度公立幼兒園總計招收730班，其中3至5歲班609班、2歲專班計121班；扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙幼兒後，對外招生總缺額計9119名（3-5歲班缺額計7232名、2歲專班缺額計1887名）。

教育局表示，非營利幼兒園總計招收237班，其中3-5歲班計171班、2歲專班計66班；扣除原園直升及鑑定安置的身心障礙幼兒後，對外招生總缺額計2109名（3-5歲班缺額計1145名、2歲專班缺額計964名）。

教育局學前教育科長吳青娟表示，此次對外招生名額來自畢業生名額，以及今年增設的2歲專班，北市從2018年陸續增加2歲專班，在中央鼓勵且全額補助增班費用之下，今年公幼增班也以2歲專班居多，非營利也有增班及新設2家園所。

教育局提醒，民眾可於今日上午9時起，至教育局網站或招生e點通網站（網址：kid-online.tp.edu.tw）點選「查看各園缺額」，網站將即時揭示缺額及登記人數，以利家長掌握各園登記報名情形。另因應疫情變化，將全面取消「現場登記」作業，改採「線上預約審核」方式辦理，請家長至招生e點通網站線上預約。　

教育局 幼兒園 北市

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