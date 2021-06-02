惡質幼兒園可能獲紓困 各界呼籲：要有審核機制

惡質的私立幼兒園強迫老師無薪假、強迫休假事件未歇。但是一方面，教育部卻仍持續規畫私幼紓困。外界質疑，惡質幼兒園恐怕三面賺，失去紓困的真正意義。時力立委王婉諭表示，之後發放紓困應建立審核機制，排除強制或協商減少工時或薪水的幼兒園業者。全國教保產業工會理事郭明旭表示，呼籲行政院應更有作為，把被國家強制停業的從業人員納入紓困方案當中，紓困補助應直接發給勞工個人。

立法委員王婉諭表示，教育部提出私立幼兒園紓困計畫，但相對的，卻未對老師、家長端給予足夠的協助。

在家長端的部份，目前教育部只有加退代辦費（包括活動費、材料費、午餐費及點心費等），不退最大筆的學費，根本無法紓解家長的負擔。

老師端的部分，幼兒園業者在未經協商的情形下，強制老師減少薪水、工時，明顯違反勞基法第22條、第38條。但即便違法，多數老師仍擔心工作受影響而不敢聲張。另一方面，有許多幼兒園採取勞資協商的方式，要求教職員工減少工時，雖然看似合意，但在勞資雙方權力懸殊之下，許多教職員工根本不敢堅持不願意減少工時的主張。

王婉諭說，對幼兒園紓困的前提應該建立合理的退費機制、完整保障教職員工權益，而不是讓幼兒園一邊拿紓困補助、同時依然向家長收取學費、要求老師放無薪假。之後紓困的發放應建立審核機制，排除強制或協商減少工時或薪水的幼兒園業者。

全國教保產業工會理事郭明旭表示，雖然教育部和勞動部都有發函說明，雇主不應強迫教保人員放無薪假或事假，也不應該變相減薪，但這段時間工會還是不斷地接到教保人員的詢問和投訴，甚至有雇主已經擬好放假減薪的方式，然後召開勞資會議要求教保人員簽訂同意書，一邊跟政府要求紓困，另一方面卻持續剝削教保人員，真是令人無法苟同，但教育部和勞動部對於私立業者的這些違法手段卻也無能為力。

郭明旭表示，以目前行政院推的紓困方式來看，可以申請紓困的對象還是以企業為主，勞工個人要請領紓困，則需加保在職業工會的無一定雇主勞工，若一般有固定雇主的勞工要請領紓困補助，則須透過雇主提出營運業績衰退五成的申請，通過之後，勞工才可以得到相關補助，所以如果雇主不申請，或業績未衰退五成，勞工就領不到，這樣的方案對於已受停業影響的勞工幫助有限。

郭明旭表示，呼籲行政院應更有作為，把被國家強制停業的從業人員納入紓困方案當中，紓困補助應直接發給勞工個人，不應綁定事業單位或職業工會，協助受衝擊的勞資雙方撐過這段艱難的期間，以維持勞工的基本生活和工作權。

托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴表示，部分私幼為了謀取或穩住利益，持續把風險與損失轉嫁到老師身上。全國教保產業工會昨天也祭出了問卷，蒐集各種對教保人員不利的亂象。公共、非營利幼兒園則比較沒有這個問題。

黃喬鈴表示，以非營利幼兒園為例，費用平價家長負擔3500元、疫情期間老師薪資也有保障。就算6月宣布停課，教育部也能立即公告「疫情期間後，依實際上學日數收費，若有支應不足之處，由教育部另案補助」，成為承擔風險的要角。

黃喬鈴表示，長遠來看，托盟仍呼籲政府持續擴大、普及「公共化幼兒園」才能真正友善幼兒、家長、及教保人員。

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