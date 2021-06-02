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111學年分科測驗擬延到7月12、13日 本月底定案

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部高教司說，將依中央流行疫情指揮中心的評估來決定今年指考是否延期，確保考生安全及權益。本報資料照片
教育部高教司說，將依中央流行疫情指揮中心的評估來決定今年指考是否延期，確保考生安全及權益。本報資料照片

為讓高中生完整學習，教育部日前宣布延後明年個人申請，分科測驗（目前的指考）考試日期也跟著延期。教育部官員5月4日上午在招聯會會議上提出新方案，擬將分科測驗由現行7月初延到7月12、13日。高教司本周表示，相關期程將於這學期末，也就是今年6月底前定案。

教育部長潘文忠今年3月31日在立法院宣布111學年考招期程草案，為讓高三生完整學習，決議延後個人申請，並請大學招聯會會商各大學意見。

大學招聯會5月4日舉行會議，據了解，當時與會的教育部高教司官員主動提出新方案，明年5月19日到6月6日舉行個人申請第二階段甄試；7月12、13日舉行分科測驗，並於8月15日前放榜。此案期程較教育部3月底提出的草案早，接近大學招聯會提案版本，獲較多大學主管支持。

清華大學教務長焦傳金表示，大學教師6月份工作量大，除投入個人申請審查，還要閱讀校內生的論文、期末報告等。他建議5月底前結束個人申請期程，給大學教師充分時間閱讀高中生的學習歷程檔案（備審資料）。

中山大學教務長林伯樵也說，不宜縮短或延後現行個人申請時程，否則大學教師無法仔細閱讀甄試生交來的備審資料。分科測驗時間也不宜太晚，否則大學端沒空安排學生入學，辦在7月上旬較合適。

今年的大學指考7月3日到5日登場，傳出考試日期恐因疫情調整。教育部高教司說，將依中央流行疫情指揮中心的評估來決定指考是否延期，確保考生安全及權益。教育部已與大考中心、大學招聯會商議各項防疫措施及應變備案，並成立應變小組，以最高防疫規格進行準備。

外界建議提早公告延期與否的資訊，本報記者問「若要延期，會在哪一天前公告」，但教育部沒有回答。

教育部官員5月4日上午在招聯會會議上提出111學年考招期程新方案，擬將分科測驗提前到7月12、13日，並於8月15日前放榜。圖表／記者潘乃欣製表
教育部官員5月4日上午在招聯會會議上提出111學年考招期程新方案，擬將分科測驗提前到7月12、13日，並於8月15日前放榜。圖表／記者潘乃欣製表

教育部 指考 高教

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