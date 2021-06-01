2千名新型學測試考生資料遭駭 教部：已送司法調查

為讓考生適應111學年新型學測試題，大考中心將於今年7月28到30日舉辦試辦考試，開放高二生報名參加。今天傳出考生報名資料遭駭，教育部證實此事，並說已送司法調查，也將請大考中心檢討並追究相關人員責任，同時強化資通安全防護，避免類此事件再次發生。

教育部表示，大考中心在110學年試辦考試的報名系統，發生少部分學生報名資料遭不明人士瀏覽，大考中心已向教育部通報。通報當下，教育部即依資通安全事件通報及應變辦法，要求大考中心緊急應變與損害復原，將損害降到最低。

大考中心表示，大考中心因應試辦考試設立報名系統，今年4月1日上線，4月12日開始報名，4月15日就發現有不明人士透過不當手段，進入試辦考試觸及考生報名資料，約2000筆。

大學指考下個月初展開，教育部說，已要求大考中心詳細去檢視今年的指考報名系統，確認沒有問題。教育部也期待大考中心吸取此次經驗，用最嚴謹的態度辦理即將舉行的指考，尤其面對疫情的變化，須以最高防疫規格進行準備，維護考生權益及安全。

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