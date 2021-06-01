非營利幼兒園想推銷教材向家長收費 教部要修法禁止

非營利幼兒園多由政府部門無常提供場地，並委由公益法人經營，卻有不少非營利幼兒園家長反映，學校會額外請家長購買課程補充用品、教材，或在教保服務課程外，辦理其他付費課程或活動，暗藏商業行為。教育部近日預告修正「非營利幼兒園實施辦法」，明訂非營利幼兒園不得要求父母或監護人另行購置教材、教具或其他物品，也不得於園內從事契約約定以外的工作及業務，若限期改善未改，最重將終止契約。

對此，全教總幼委會主委楊逸飛表示肯定，他說，過去地方政府抓的鬆緊程度不一，有些地方人力不夠也無法稽查，就算抓到，若合約中沒有規範也沒轍，回歸母法，才能有效解決這項問題，但回歸實務面，仍要看各縣市稽查力道。

托育政策催生聯盟發言人黃喬鈴則表示，過去不少幼兒園會統一購置書包、制服或餐碗，對家長來說確實是「不必要的支出」，若標榜是雙語幼兒園，教材費更是可觀，非營利必須把「惡習」擋下，相較於私幼，更該友善家長與幼兒。另外，非營利園所每半年要進行會計查核，所有收費名目必須公開，管理上確實較嚴。

近年政府力推幼兒園公共化，幼兒園型態包含公幼、非營利、準公共及私幼。全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽表示，幼兒園型態相當多元，幼兒園巧立名目收費也所在多有，比如額外收取耗材費，可能只是幾張紙錢，用多少就花多少，也不會寫在既有收費標準中，若能明訂不再另行購置教材等物品，應能有效遏止歪風，但也怕幼兒園利用其他名目來規避法令。

另外，這次修法也調整非營利幼兒園各類人員薪資級距，薪資下限提高3060元、上限提高2000元，年資級距將增加五級。若以園長、教師、學前特殊教育教師、教保員薪資為例，調整後，專科畢業每月起薪3萬4120元至3萬5120元不等。

楊逸飛表示，樂見教育部願意全面提升非營利幼兒園薪資級距，總統蔡英文才說「幼教要有基本保障」，疫情時刻幼教老師相當辛苦，教育部預告修法，也代表有決心要做；黃喬鈴則表示，非營利幼兒園的成本跟支出，政府都有合理管控，基本園所營運若有盈餘，往往會用在老師的人事費，若園所經營透支，教育部也多會給予協助。

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