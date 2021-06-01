高市教育局製播「聽故事抗疫趣」 減輕疫期焦慮與不安

高雄市教育局協助學生在停課期間多元線上學習，與高雄廣播電台作合作製播「聽故事抗疫趣」節目，邀集優秀教育工作者、故事志工、校長與幼兒園長，為孩子線上說故事。希望藉由收聽溫暖小故事撫慰心靈，帶領學生共同度過疫情時期的焦慮與不安。

高雄市教育局長謝文斌說，教育部宣布各級學校學生停止到校，學生以線上學習為原則，高雄市不少熱血教師相繼投入線上教學，內容多元豐富，師生平日互動教學方式雖然改變，但也讓師生互動更為熱絡。「聽故事抗疫趣」精選故事，以勵志、溫馨、多元文化、童趣內容為主，透過中文、英文、雙語或本土語，由一群優秀教育工作者、校長、園長、故事志工們，經由故事導讀，在空中傳遞最溫暖的聲音，讓高雄的大小朋友一起在線收聽。

謝文斌說，「聽故事抗疫趣」可讓學生藉由聽故事的時間，雙眼能獲得休息，紓緩疫情時期的焦慮與不安。

此次首播由前金國小擁有豐富經驗的說故事志工，以及教育局教育工作者線上導讀的故事，分別為具有藝術氣息的「那麼！讓我們到那邊手牽手吧」，充滿童趣的「The Very Hungry Caterpillar」，以及發人深省的「拼被人送的禮」，藉由故事的內容，帶領著學生進入故事的祕密花園。

高雄廣播電臺收聽頻率是AM1089千赫、FM94.3兆赫，發射範圍涵蓋恆春半島至嘉南平原，包括高雄市、台南市及屏東縣。

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