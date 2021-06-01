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中原大學遭控欠薪16個月「罰不怕」 校方：絕無此事

聯合報 / 記者朱冠諭／桃園即時報導
中原大學。圖取自Google街景
中原大學。圖取自Google街景

台灣高等教育產業工會今天指控，中原大學去年2月要一位編制內助理教授「自願離職」，教育部認定違法後，但學校仍持續不給薪長達16個月，造成老師生活陷入困境，工會呼籲教育部應採取更強硬手段，若私校嚴重違反教育法令，應命令解聘校長。不過中原大學強調絕無欠薪，此案已進入司法程序，將依司法判決進行後續處置。

高教工會表示，該名教師3年前以編制內教師身分，至中原大學受聘擔任助理教授，然而校方透過在聘約內訂定「得於聘期屆滿時要求自願離職」條款，聲稱儘管未依教師法完成不續聘程序，還是可以要其「自願離職」，該師不願配合，校方2020年2月起就不支付薪資。

高教工會說，該名教師遭欠薪後，多次向教育部部長信箱檢舉，教育部去年9月11日及12月7日兩次發文給中原大學，說明編制內教師不續聘應依教師法規定，要求立刻恢復聘任。

高教工會說，教育部認定違法後，中原大學依舊未恢復聘任與發薪予該名教師，教育部今年4月1日對中原大學開出了第一張10萬元的罰單，並繼續限中原大學10天內改善，但中原大學仍未在期限內改善，教育部5月11日對學校開出第二張20萬元罰單。

對於高教工會指控，中原大學聲明回應，該名教師當年為中原大學的「短聘」教師，惟聘期屆滿後片面自我主張為「編制內」教師，不願依契約離職，聘期中絕無欠薪，針對此案校方已提請行政訴願，並已進入行政院訴願審議委員會審議，校方也向桃園地方法院提起「確認僱傭關係不存在」之訴，目前已進入司法程序，未來將遵照司法判決，依法進行後續處置。

中原大學 教育部 高教

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