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台南選出24名師鐸獎得主 8人進軍全國選拔

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市永仁高中校長洪慶在獲南市師鐸獎，代表參加教育部師鐸獎選拔。圖／南市教育局提供
台南市永仁高中校長洪慶在獲南市師鐸獎，代表參加教育部師鐸獎選拔。圖／南市教育局提供

台南市師鐸獎評選結果出爐，24人獲獎，其中永仁高中校長洪慶在、歸仁幼兒園園長石素瑜，建興國中吳忠政、海佃國中陳展宇、西門實小林宜樺、東區勝利國小林和秀、東區復興國小邱士芬、新進國小附幼馮憶玲共8人因表現優異，獲推薦參加教育部師鐸獎選拔。

永仁高中校長洪慶在強化幼兒托育政策，興建永仁非營利幼兒園。致力課程領導，鼓勵支持教師專業精進，連4學年獲選教育部推動12 年國教課綱國高中雙前導學校，並獲教育部閱讀磐石學校。

石素瑜突破公托轉型困境興建歸仁幼兒園，整合四散分班，解決幼兒學習環境安全危機。教學相長提升專業力，連續3年獲教育部Greateach全國創意教學獎優等。

建興國中老師吳忠政對當前教育政策如教師專業發展、分組合作學習、新課綱彈性課程授課等擔任全市輔導員，並獲全國中小學科學展覽會學校團體獎第1名。

海佃國中老師陳展宇對教育充滿獨到見解，深度探究教育研究議題，發表教育類期刊論文，並獲刊登於TSSCI等級學術期刊。

西門實小老師林宜樺擔任新課綱總綱種子和英語文領綱講師、教專認證教學輔導教師，創新教學典範及西門品牌，榮獲教育部教學卓越金質獎。

東區勝利國小老師林和秀擔任不分類身心障礙資源班教師21年，全心投入特殊教育，承接中心學校工作。

東區復興國小老師邱士芬成立精進教師專業學習社群，共同備課和專業增能，設計有脈絡的課程架構，讓學生學會核心概念回溯脈絡並實際應用，成為有專家思考能力的人。

新進國小附幼老師馮憶玲致力在地文化課程的永續經營並自編教材，創新課程教學，有效提升園所教學品質及發展園所課程特色。

台南市師鐸獎得主如下：校園長除洪慶在、石素瑜，另有和順國中校長謝連陽，國高中部分有歸仁吳倖瑱、建興吳忠政、海佃陳展宇、大內林怡馨、永康陳燕玲、南寧王竣民、復興王秀如。國小有海東劉博允、土庫蕭鈞彥、西門林宜樺、崑山蔡淑芬、億載王盈霖、海佃吳惠如、進學王淑慧、東區勝利林和秀、東區復興邱士芬、新進蔡兆倫、龍潭涂聖方；幼兒園組有新進國小附幼馮憶玲、新營國小附幼翁惠歆、蚵寮國小附幼教保員胡舜華。

台南市歸仁幼兒園園長石素瑜獲南市師鐸獎，代表參加教育部師鐸獎選拔。圖／南市教育局提供
台南市歸仁幼兒園園長石素瑜獲南市師鐸獎，代表參加教育部師鐸獎選拔。圖／南市教育局提供
台南史西門實小老師林宜樺（後排右一）獲南市師鐸獎，代表參加教育部師鐸獎選拔。圖／南市教育局提供
台南史西門實小老師林宜樺（後排右一）獲南市師鐸獎，代表參加教育部師鐸獎選拔。圖／南市教育局提供

東區 教育部 幼兒園 師鐸獎

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