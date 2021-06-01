東大生指死背沒效率！透露一原則 記憶答題更有效率

大學指考將近，許多學子此時也正在做最後衝刺，為的就是要拚出好成績，考上理想的科系。不過唸書這檔事，與其花時間埋頭苦幹，懂得掌握有效率的方式更重要。最近就有日本媒體，公布東大生說明的效率記憶法。

根據日本媒體「All About」報導，有許多學子為了加強記憶，常常用反覆抄寫的方式去死記東西。然而東大高材生指出，這種反覆抄寫法不但容易因為時間過去而忘記，而且太過執著於死背，沒有記住相關的脈絡，最後在真正考試時反而容易答錯。

例如，為了熟記地理大發現的歷史，反覆抄寫「哥倫布」、「哥倫布」的話，當被考到「第一個航行到印度的人是誰」時，就很容易下意識地回答「哥倫布」，反而忽略掉正確答案「達伽馬」。因此就算要用抄寫的方式死背，也必須以「發現新大陸-哥倫布」的方式抄，才能建立關連性。

再來，比起像這樣用死背的，真正有效率的方式則是「自問自答」。以前面的例子來說，就是以「發現新大陸的人是誰？哥倫布」、「發現印度的人是誰？達伽馬」的方式，更能在腦中留下深刻的印象。當然，直接拿坊間題目來做，也是一種策略。

而如果是用在背誦英文單字，則可以遮住翻譯，看著英文直接回答，並確認自己的意思對不對。這樣重複數輪之後，通常就能記住上頭的英文單字。如果碰上始終記不住的單字，那麼一定要坐上記號，作為以往的複習重點。這樣以後也可以省去記憶已經背好的單字，進而有效利用時間。

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