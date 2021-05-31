凍漲18年！疫情嚴峻 連2年無大學申請調漲學雜費

教育部表示，110學年大專校院申請調整日間學士班學雜費已截止，教育部表示，無大專校院提出申請。教育部統計近五學年學雜費申請調整情形，107學度有16校、108學年有2校，106學年與109學年則無學校提出申請。

有關調整學雜費的程序，教育部表示，110學年大專校院學雜費收費基準基本調幅，依固定公式核算後為1.26％，各大專校院如擬調整學雜費，應審酌學校財務狀況、助學機制及辦學綜合成效等面向，並確實完備「資訊公開程序」及「研議公開程序」，今天下午5時前提報教育部審議。

另外，世新大學傳出有意調整進修部收費，校方日前表示，比較進修學士班和日間學士班的學雜費收費基準，進修部明顯偏低，為平衡兩者差異、確保教學品質，研議漲學費。

對此，教育部高教司科長紀盈如說，若要調整進修部學雜費，只須經校內程序通過，報教育部備查即可。

國立大學校院協會代表、清華大學校長賀陳弘說，新冠肺炎疫情持續，疫情期間不適合談學費，性命第一。媒體詢問「如今大學學費凍漲邁入第18年，大學如何從其他管道爭取辦學經費？」賀陳弘表示將量入為出。

全國大學校長會議去年因疫情停辦一年，今年二度停辦，延後到明年。百所大學校長原本要在今年會議提案建議教育部調整「調漲學費公式」，將國內家戶可支配所得、薪資和物價水準納入公式中，各占三成到三成五，另設立過去17年凍漲的彌補機制，提升高教競爭力。

疫情爆發、大學校長會議停辦前，賀陳弘表示，我國17年來消費者物價指數成長一成九、受雇員工平均月薪增加二成七，就連蓋大樓需要的鋼筋混凝土也漲價，已讓大學教師薪資失去競爭力，校園建設、學生受教品質打折扣。教育部應把這些條件納入考量，每年訂出合理的學費調整幅度；若申請學校連續多年未調漲，也應有一定幅度來彌補。

教育部則說，調整學費要考量整體經濟環境、弱勢家庭學生負擔、學校教學資源等因素，將與大學共同積極尋求各界共識。

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