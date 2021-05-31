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嘉義大學學雜費全國最低！今宣布新學年不調漲

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
國立嘉義大學今天宣佈新學年度的學雜費不調漲。記者卜敏正／翻攝
國立嘉義大學今天宣佈新學年度的學雜費不調漲。記者卜敏正／翻攝

近期有人謠傳嘉義大學將調整新年度學雜費，嘉義大學今天表示，雖符合教育部學雜費調整規範要件，但考量目前疫情嚴峻，110學年度學雜費收費基準，仍維持原(109學年度)基準不予調整，並強調嘉大學雜費一直都是全國最低，今年也未報部調整，以109學年度標準較之全國公立大學，平均少收2千多元。

嘉義大學表示，日前啟動110學年度學雜費調整相關作業，係因審酌(107-109年度)財務狀況、助學機制及辦學綜合成效，均符合教育部規定之學雜費調整審議基準，因此依學雜費調整審議小組會議決議啟動「110學年度學雜費調整案」之前置調查作業，於3月至4月期間召開3次學雜費調整公聽會，受多數學生代表認同。

嘉大指出，雖已完備前置作業程序，但因應疫情嚴峻，學校與民眾共體時艱，本月25日報教育部110學年度學雜費仍決定不調整，教育部於110年5月28日函復已備查在案。

嘉大說明，有關「反教育商品化聯盟」在臉書粉絲專頁，揭露嘉大有意調漲學費經媒體刊登之訊息有誤，事實上嘉義大的學雜費與前25%學校平均相比，差額達4000多元，與後25%學校平均相比，仍有至1200多元差額，特此說明。

教育部 嘉義大學

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