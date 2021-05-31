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北市幼兒園招生期程不變 改採線上預約審核

聯合報 / 記者潘才鉉／台北即時報導
台北市110學年度公立及非營利幼兒園招生將於6月6日起，按原公告期程辦理，因應疫情變化，改採「預約審核」。記者潘才鉉／攝影
台北市110學年度公立及非營利幼兒園招生將於6月6日起，按原公告期程辦理，因應疫情變化，改採「預約審核」。記者潘才鉉／攝影

台北市110學年度公立及非營利幼兒園招生將於6月6日起，教育局表示，按原公告期程辦理，因應疫情變化，現場登記原訂於6月8日及6月11日上午8時30分至下午1時辦理，改採「預約審核」方式辦理，此外，新增「線上備取登記階段」，請家長至「招生e點通」網站（https://kid-online.tp.edu.tw/）線上預約。

教育局表示，110學年度公立及非營利幼兒園招生將於6月6日起，按原公告期程辦理，因應疫情變化，現場登記原訂於6月8日及6月11日上午8時30分至下午1時辦理，改採「預約審核」方式辦理。

教育局表示，家長可於各招生階段至「招生e點通」網站預約，完成預約後自行將需審核文件以E-mail、傳真等方式提交欲登記之幼兒園審核，只要審查符合資格者，由幼兒園協助完成登記。符合第一階段優先入園資格者，請於6月7日上午9時起至6月8日上午11時止至「招生e點通」網站預約；符合第二階段一般入園資格者，請於6月9日上午9時起至6月11日上午11時止至「招生e點通」網站預約。

教育局提醒，因應稅捐單位及戶政機關停止臨櫃服務，「招生e點通」開放自5月27日下午3時起至6月2日下午6時止，提供民眾申請查驗稅率及三胎驗證。此外，新增「線上備取登記階段」，並全面採線上登記、抽籤方式辦理，登記時間自6月15日上午9時至6月16日下午5時止，抽籤結果於6月16日下午5時30分公告於各園網站。

幼兒園 教育局 疫情

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