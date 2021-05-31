206人獲教育部留學獎學金 今年底前要出國

教育部表示，為厚植國家實力，培育我國國際專業領域的優秀青年人才，設置「留學獎學金甄試」，補助一般生及選送赴特定國家學生每年美金1萬6000元，補助年限最長2年；特殊生每年補助美金3萬元，補助年限最長3年。今年有206人錄取，要於今年12月31日前出國留學，以免喪失資格。

教育部說，此項獎學金獎助對象以出國攻讀博士學位為主，一般生申請「藝術學群」、「建築、規劃與設計學群」，選送赴新南向國家及特殊身分學生得選擇出國攻讀碩士或博士學位。

教育部國際司統計，今年合格受理報名人數計673人，擇優共錄取206人，包括一般生一般學群174人；選送赴特定國家生包括北歐10人、新南向國家16人（含泰國、新加坡、澳大利亞及紐西蘭）；特殊生包括原住民生4人、身心障礙生2人。

國際司說，錄取生可依留學獎學金甄試簡章規定，備齊所需資料，親自或委託代理人到教育部簽訂行政契約書；最遲須於今年10月29日前辦妥簽約及契約書核定程序，並於110年12月31日以前啟程出國留學，逾期將喪失獎學金受獎資格。

國際司指出，今天已寄出此項留學獎學金甄試審查成績單，申請人收到成績單後，如對成績有疑義，可於公告錄取名單次日起10日內，依「教育部留學獎學金申請複查成績注意事項」申請成績複查。

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