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特教生家庭壓力上升 專家籲：多給包容與支持

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜陳玫伶／高雄即時報導
今年母親節前夕，高雄市長陳其邁去探視陳嘉齡和比比。圖／高雄市政府提供
今年母親節前夕，高雄市長陳其邁去探視陳嘉齡和比比。圖／高雄市政府提供

防疫宅在家，家有特殊孩子家長壓力大增，孩子有些快關不住情緒躁動，考驗照顧者耐性。高雄張爸爸讀小三兒子患自閉症，在家工作也照顧孩子，他加入特殊生家長團體，相互分享教養心法。陳媽媽每次帶中度智能障礙國小兒子出門買菜就焦慮不已，孩子口罩戴不住，旁人指責、拍照，她頻賠不是，心中吶喊「我的孩子需要你更多包容」。

「對家長來說，每一天都是挑戰！」兒子讀國小資源班五年級楊姓家長說，特殊生專注力不足，難以長期盯平板、電腦螢幕，遠距教學上路後，她和另一半輪流陪孩子學習，提醒自己要有耐性，仍不時「理智線斷裂」。有亞斯伯格症孩子不理解為何不能去打籃球、慢跑，大嘆「過得比監獄還不如」，不時與家長起衝突。

高雄一名特殊學校老師說，校內6至7成學生坐輪椅，老師會針對孩子個別需求規畫素材，多數課程是實際操作，改遠距教學後，家長承擔較重教養責任，且家中教具資源有限，家長苦惱不已。這名老師說，她每天以電話、視訊和孩子及家長互動，也給家長心理支持。

單親媽媽陳嘉齡照顧極重度腦性麻痺孩子「比比」，照服員每周一至周五照常幫忙，因疫情不出門，加上口罩戴不住，連出外散步都成奢求，無法出門放封快關不住，實在悶壞了，不時吼叫表達不滿，母親耐心安撫。疫情大爆發前，陳嘉齡當代班照服員，帶「比比」一起出門工作，疫情嚴峻，工作機會沒了，經濟壓力也上升。

高雄市長期照顧中心主任李素華說，高雄4千多名照顧服務員照顧2萬2千多人，受疫情影響近2200人暫停照服員到府服務，大多是失能情況較輕微者，或家中人力充裕，由家人暫時補位照顧，類似「比比」這類重度失能者，需要照服員協助分擔解勞，不會輕易中斷。

高雄市成功特殊教育學校校長蔡鴻文說，學校依個別化需求，提供線上教學、多元教材或紙上作業，學生在家如有學習及輔助器材需求，學校可協助。

高師大特教系教授蔡明富說，學校停課在家學習，對特教生家庭是大挑戰，親子相處需要磨合，建議老師要多與學生、家長聯繫互動。

社團法人台灣照顧管理協會理事長張淑慧認為，疫情壓力鍋下，特殊生家長心有千千結，防疫仍需要人性、溫情，希望大眾給特殊生家庭多些支持。

高雄單親媽媽陳嘉齡以特製推車，今年3月間帶兒子比比完成南橫超級馬拉松，這是母子倆一起完成的第154場馬拉松路跑，受疫情影響，整天宅在家，「比比」悶壞了。圖／陳嘉齡提供
高雄單親媽媽陳嘉齡以特製推車，今年3月間帶兒子比比完成南橫超級馬拉松，這是母子倆一起完成的第154場馬拉松路跑，受疫情影響，整天宅在家，「比比」悶壞了。圖／陳嘉齡提供

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