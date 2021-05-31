這3所大專學雜費喊漲 反教盟批：疫情非賺錢機會

今天是110學年大專校院向教育部申請調整學雜費的截止日，反教育商品化聯盟在臉書粉絲專頁揭露，國立嘉義大學和私立樹人醫護管理專科學校、世新大學似乎有意調漲學費，該聯盟喊話「疫情不是你的賺錢機會」，呼籲這些學校共體時艱，也盼教育部駁回所有大學漲學費案，減輕學生負擔。

反教盟說，新冠肺炎疫情讓許多打工及校內助理工作被迫中斷，更造成許多行業停業、企業減班休假，使得工家庭經濟陷入危機，但仍有三校執意調漲學費。

聯盟表示，嘉義大學預計同時調漲日間部學士班與研究所學雜費，大學部學生每人每學期將增加865元學雜費，研究所學生每人每學期將增加557元學雜費。該校於學雜費說明會簡報中，除說明學校將透過調漲學雜費「開源」外，更透過刪減課程來「節流」，將106學年到108學年所減少的985堂授課鐘點數、樽節的1400萬教學費用作為「政績」。這恐造成學生「學費越繳越多，能上的課卻越來越少」。

至於樹人醫護管理專科學校，反教盟指出，該校在2016到2019年間，每年都向教育部申請調漲學雜費，然而每年都因為「學校與學生的溝通不清楚，而且未明確說明調漲的學費將用於那裡」屢遭教育部駁回。該校今年再度向教育部申請調漲學雜費，但仍不符教育部要求的「資訊公開程序」及「研議公開程序」，網站上所載都是陳舊資料，且沒公開學雜費調漲計畫及支用計畫。

世新大學近期曾舉辦學費調整說明會，反教盟表示，該校預計調漲進修部學生學分費12％，平均每個進修部學生每年將增加6000元左右的學雜費支出。

反教盟批評，世新大學原定5月17日下午舉辦調漲學費說明會，受到疫情影響本該有所調整，卻未有進一步更動的通知。直到當天下午2時經世新學生權益小組發文，批評校方不顧疫情仍貿然召開實體說明會，校方才臨時調整為線上會議。

反教盟說，此時放任部分大學調漲學雜費，不僅代表著教育部姑息這些大學侵蝕學生權益，更是直接增加國民在疫情之下的困苦程度。教育部應該駁回所有大學學制漲學費案，一所都不能調漲。

有關調整學雜費的程序，教育部表示，110學年大專校院學雜費收費基準基本調幅，依固定公式核算後為1.26％，各大專校院如擬調整學雜費，應審酌學校財務狀況、助學機制及辦學綜合成效等面向，並確實完備「資訊公開程序」及「研議公開程序」，今年5月31日下午5時前提報教育部審議。

教育部表示，今天傍晚受理學校申請案後，將先確認申請學校是否符合學雜費調整資格條件，再邀集相關機構、學者專家、學生及家長代表組成學雜費審議小組審查各校申請案，預定今年7月中旬前公告審議結果。

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