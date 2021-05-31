民間線上學習平台註冊率暴增4成 雙北學生最常用

我國各級學校正全面實施遠距教學，自學品牌「Snapask時課問」表示，教育部5月19日宣布全國各級停課後，新註冊用戶成長數相較上月成長35％，顯見停課之後，學生開始尋求線上學習資源解決問問題的需求。全國停課第一周，雙北註冊率提升至近四成，展現出即使停課仍有著考試和學習的壓力；中南部縣市學生註冊率占比呈現持平。

Snapask統計，疫情爆發之前，台灣學生放學後到晚間9點是使用高峰，然而全國實施遠距上課後，學生上線的時間分布雖仍以晚間9點為使用尖峰，但逐步分散在白天的學習階段，顯示學生居家學習之餘，已開始養成有疑問時，即時尋求線上家教解惑的習慣。

Snapask表示，已推出即時直播「進度攻略班」，只要按表操課便能跟隨專業老師推進學習進度，迎接期末考試以及多元評量。相關服務也有疫情優惠方案。

均一平台也提供線上學習服務，均一教育基金會董事長兼執行長呂冠緯指出，疫情升溫，讓各個民間、政府的學習平台使用量都激增。全台停課自5月19日起開始實施，在家上課學生轉戰線上學習平台，短短兩周內，均一訂戶增加40萬，衝破250萬。

換算下來，均一表示，停課不停學期間， 均一教育平台單日高峰50萬人次，每周的使用人數達到130萬人，同時在線人數約3萬人，相當於整個台大的學生，一起同時在均一上上課。5月14日推出的均一 x 學習吧 x PaGamO三大防疫專區頁流量，目前累積超過30萬人次流量。

呂冠緯說，均一教育平台將隨時關注疫情發展動態，繼續增加必要防疫資訊或實用工具、資源等內容，希望能協助親師生免去生活或教學模式突然改變的慌亂，獲得最完整的學習資訊與各種工具。

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