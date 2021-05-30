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紓困4.0如何補助教育產業？ 新北籲中央研擬周詳計畫

聯合報 / 記者張哲郢／新北即時報導
運動場館關閉，民眾不但無法去運動，對業者而言也是一筆極大的損失。圖／新北市教育局提供
運動場館關閉，民眾不但無法去運動，對業者而言也是一筆極大的損失。圖／新北市教育局提供

三級警戒延長，各級學校延長停課到6月14日，補習班、安親班同步辦理，社區大學與體育場館也都持續關閉，疫情嚴峻連帶造成教育產業極大衝擊，中央雖把上述對象納入紓困4.0對象，但新北市認為，細節並不清楚，呼籲中央要研擬出全國一致的周詳紓困計畫。

撇除中央，新北市28日公布今年防疫扶助方案，內容包括各社區大學提高110年度基本補助款額度，並專案補助防疫及線上課程計畫。

另針對學校泳池、體育館、停車場委外廠商及委託經營運動中心（含場館），比照新北市規定減收權利金最高35％，租金減收50％，規費繳納期限並展延3個月。其中委託經營運動中心(含場館)暫停對外開放，可由營運廠商提出延長契約年限及基本固定支出向體育處辦理相關費用減收。

目前中央也已將運動產業、社區大學、私立幼兒園、補習班、課後照顧服務中心及團膳業者等納入紓困4.0對象，不過具體方式還未明朗。

新北市教育局建議，中央應補助私立幼兒園停課期間的營運短收、課後照顧中心除線上學習外，亦可補貼業者營運損失、員工薪資成本、房屋租賃成本並減免稅捐。學校委外廠商則進言中央可針對課後照顧班減免相關稅捐、補助未提供課後照顧服務期間的損失，以及團膳業者的稅額減免、低利免息貸款、員工薪資成本補助；建教班學生則可比照急難救助計畫給予一次性補助。

至於社區大學及運動場所關閉，教育局已函請中央比照去年，提供社區大學及講師紓困方案；運動場所停業無收入，亦建議中央補貼員工薪資、水電基本支出。

教育局長張明文表示，教育產業人事支出、租金已成為壓力，教育局如今已逐一彙整業者困難提供教育部爭取紓困預算，呼籲中央要研擬出全國醫治的周詳計畫，並簡化申請及發放程序，協助相關人士度過艱困時期。

安親班、補習班等向來是替父母忙於工作時安置小孩的好地方，如今卻因停課延長而被暫停辦理。圖／新北市教育局提供
安親班、補習班等向來是替父母忙於工作時安置小孩的好地方，如今卻因停課延長而被暫停辦理。圖／新北市教育局提供
社區大學伴隨三級警戒延長關閉至6月14日，新北市教育局為此建議中央要比照去年紓困方案給予補助。圖／新北市教育局提供
社區大學伴隨三級警戒延長關閉至6月14日，新北市教育局為此建議中央要比照去年紓困方案給予補助。圖／新北市教育局提供

社區大學 教育局

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