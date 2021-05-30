指考不排除延期？ 教育部：任何可能選項 以2原則考量

教育部今天公告最新統計，截至昨天傍晚，全台已有272名學生確診新冠肺炎，比前一天多16例，包括大專校院113例、高中46例、國中30例、國小57例、幼兒園26例。其中有262名本土病例、10名境外病例。

大學指考將於7月3日到5日登場，倒數32天。媒體詢問大學指考有沒有可能延期？教育部高教司長朱俊彰表示，大學指考會在保護學生安全和維護應試權利之間，做最適當的安排，任何的可能選項，都會以這兩個原則做考量。

朱俊彰表示，教育部和大考中心將備妥應變方案、成立應變小組來應對。

指考入闈日期約在考試前14天，外界擔憂闈場人員群聚，增加染疫風險。朱俊彰表示，過去的幾次考試已建立入闈防疫措施來應對。

大學指考已於5月27日報名截止。大考中心表示，高三在校生一律由學校辦理集體報名指考，其餘考生可委託政府立案、獲大考中心集體報名代碼的補習班報名，也可網路報名。報名要依規定繳交照片並完成手續。

因應疫情，大考中心公布多項權宜措施，在考生資料確認方面，考生不一定要簽名，也可改用email或通訊軟體確認報考資料，由各校留存相關紀錄。繳費上，考量學校無法向學生收費，大考中心提供各校專用的繳費帳戶，開放學生以ATM或臨櫃個別繳款。

另外，身障及重大傷病考生原本要列印應考需求服務表，並由監護人和考生簽名。因疫情影響，學校可用email寄送表單到監護人信箱，由監護人和考生簽名後，掛號郵寄到大考中心；或由承辦師長代簽，並說明代簽原因。

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