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單日確診學生再增27人 大專校院確診學生人數破百

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
國內疫情警戒升級，教育部今天公告最新確診學生數統計，全台確診學生已累計256例，比昨天新增27例，其中大專校院確診學生人數破百達104例。本報資料照片
國內疫情警戒升級，教育部今天公告最新確診學生數統計，全台確診學生已累計256例，比昨天新增27例，其中大專校院確診學生人數破百達104例。本報資料照片

國內疫情警戒升級，教育部今天公告最新確診學生數統計，全台確診學生已累計256例，比昨天新增27例，其中大專校院確診學生人數破百達104例，各教育階段確診人數皆有微幅上升。教育部表示，全國學生停止到校上課延至6月14日，線上教學視為正式課堂，也呼籲學生避免移動式的風險，務必落實在家遠距。

根據教育部校安中心統計，自4月20日起截至昨日下午5時30分，目前全國確診學生人數共256人，包括大專校院104例、高中44例、國中30例、國小52例、幼兒園26例。其中有10個境外大專生確診案例，其餘246例都是本土案例。

確診學生人數持續攀升，校園疫情持續惡化，全國教育產業總工會日前也發表聲明，呼籲政府下達「全國停班停課」令，讓公務機關維持一定辦公能量，其餘人員移動進行嚴格管控，否則無症狀感染者隨時會四處流竄，就連上班、上課地點都可變成群聚傳染之處，唯有全面「停班停課」才能有效管制人員移動，停止病毒擴散。

停班停課 教育部 疫情

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