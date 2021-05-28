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家長憂學生醫院實習沒疫苗 北榮：以低風險科別為主

聯合報 / 記者徐偉真／台北即時報導

醫學系學生家長向本報投訴，就讀國立陽明交通大學的孩子將要去台北榮總實習，校方及院方決定讓實習日期照常6月1日開始，且未給予疫苗，根本是讓學生「去送死」。北榮今天表示，實習醫學生視同該院員工，建議接受疫苗注射，學員臨床實習以相對低風險科別為主。

北榮表示，目前醫事人員的實習依據教育部配合中央疫情指揮中心規範來進行，包括臨床實習安排以20%的實體及80%的線上視訊即時教學為原則，學員臨床實習以相對低風險科別為主，未安排學員至急診、感染、胸腔、隔離及負壓病房等臨床場域實習，醫院除了持續對學員做防疫教育訓練並提供充足的防疫裝備，同時在沒有接受完疫苗注射之前不會派駐臨床場域實習。

實習 疫苗 教育部

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