學生返鄉避疫好厭世！ 專家：善用「專心」與「分心」

全國大停課，不少大專院校學生提前返鄉避疫，但期末作業加上家庭張力，已讓不少學生喘不過氣，甚至出現適應困難的問題。專家指出，面對壓力應學習運用「專心」與「分心」，專注在能盡力做到的事情，也可適時跳出壓力情境，反思究竟是何事讓自己感到焦慮，嘗試化解緊繃身心。教育部也表示，防疫期間關懷不間斷，大專校院應了解學生壓力源，教導學生因應壓力的技巧方式。

疫情來得又快又急，停課也讓不少人在慌亂中停滯。適逢學期末，不少大四學生也準備畢業，北部某私立大學大四學生表示，學校一宣布遠距教學，就被父母勒令回家，看著租屋處亂成一團，期末報告也相當惱人，厭世感非常重。如今獨自回家面對父母，報告及課堂都改在線上進行，家人又常過度關心學習進度，至今仍把他當成「孩子」，甚至大學都還沒畢業，就焦急在問之後想去哪找工作。

東吳大學心理系兼任助理教授楊長苓也表示，近來收到不少學生的「求助信」，說自己沒辦法與父母相處，甚至還有父母把北漂的孩子視為病毒；或因家裡空間小，家人時不時就來關心有沒有認真上課。

另外，線上教學壓力密度更高，楊長苓也以自身課堂為例，平常上課兩小時會有卅分鐘討論，但線上難討論，只好把課講好講滿，學生也會反映吸收困難，也覺得缺乏討論是失去了「人與人的連結」。

生活壓力來自四面八方，楊長苓表示，學生要做的事情就是「專心」跟「分心」。她說，任何事情都有可控與不可控，若遇到壓力，可以先專注在呼吸上，待心跳平復後，也能克制住緊繃情緒，也可以幫自己訂出行程表，專注在生活裡按表操課，不要從早到晚一直在工作，或把所有時間都放在網路上。

人在壓力下往往會做出錯誤決定，楊長苓說，學生也要懂得「刻意」分心，但不去想，不代表就是放棄不做。她說，在分心的過程，人可以暫時跳出情緒，於此同時可以試著尋找焦慮源，接著再「專心」回自己身上。

教育部日前也發函各大專校院，要求防疫期間關懷不間斷，學校應試著了解學生壓力源，教導學生因應壓力的技巧方式，或視學生個案情況，提供相關資源，如線上心衛活動、舒緩音樂影片或1925安心專線、心快活心理健康學習平台等資源，發展多元因應策略。

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