大學心輔亂象多 學校遊走觸法邊緣 學生暢聊空間難尋

全國學校大停課，多所大學也暫停面對面的心理諮商，改以電話、電郵關懷個管學生。不過，衛福部對「遠距諮商」申請有嚴格要求，至今仍無學校獲得許可，卻傳出有學校主張，只要學生有需求，心理師仍須與學生線上諮商，對外卻定調為「輔導、關懷」，遊走在法律邊緣；也有學生返鄉後無獨立通話空間，諮商療程被迫中斷，或得特地跑到路邊，才有空間與心理師講幾句「心理話」。

教育部表示，學校應視學生身心狀況提供輔導，若藉視訊軟體「輔導、關懷」學生，仍屬學生輔導範疇，若有緊急個案仍需安排會談。近日也向衛福部釋疑，疫情期間若對學生以通訊方式施以心理輔導，可不視為執行心理師業務，但近期仍會邀請學校代表召開線上會議，研商具體建議並持續與衛福部溝通，協助學校申請遠距諮商。

據了解，目前國內僅個位數學校申請「遠距諮商」，但近期申請的學校，皆仍在申請程序中。

有心理師指出，學校曾有學生輕生，疫情爆發後，也挑起高層敏感神經，讓學校不敢貿然暫停諮商，卻又不提供公務機或公用視訊鏡頭，還要求心理師提供私人聯絡方式。此外，學校未具遠距諮商資格，對外稱是輔導諮詢，對內卻被要求提供諮商服務，就怕沒及時「接住學生」，卻也難掌握學生在另一端的一舉一動。

諮商心理師全聯會副理事長羅惠群提到，近來接獲不少一線心理師反映學校硬體資源不足，呼籲教育部能盤點通訊設備。也有心理師提到，有些人想申請居家辦公，校方卻要求提供諮商證據，還將資料以一個不安全的方式保存，憂心學生隱私會流出去，此舉有違專業倫理，卻無人理會。

不過，「心理師執行通訊心理諮商業務核准作業參考原則」的規範嚴謹，包含資安保護、個案倫理、硬體設備皆有限制，能取得「遠距諮商」的認證的單位並不多，學校、小診所根本難通關，但電話、視訊輔導能做的又有限。該名心理師表示，當學生沒有安全空間，很難進行深層對談，甚至有學生得在車水馬龍的路邊與他通話；也有學生返鄉，卻因家裡沒有獨立空間，好不容易建立起的輔導機制，只好被迫中斷。

另名在大專院校服務的心理師也說，目前僅以電話或信件關懷為主，學校定調為「關懷輔導」，解決生活適應問題，若學生真有深度諮商需求，則會推薦去找心理所或是身心科。但實際上，仍有不少學生抱怨諮商說停就停，該名心理師無奈表示，若學生情緒高漲，也不能定調是諮商，改用電話聯繫，也無法確保每個人都能順利接上電話。

政大心理系教授楊啟正表示，輔導與諮詢強度不同，效果也不同，但遠距諮商要經地方衛生局審核通過才可進行，現在申請更是緩不濟急。他認為，教育部可在衛福部遠距諮商的基礎下，儘速建立校園遠距輔導機制，也可設定疫情落日條款，「這對高關懷個案，至少是一個選項。」

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