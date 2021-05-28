快訊

日職／守護隊友的頭髮 吳念庭繳本季第二度猛打賞

聽新聞
test
0:00 / 0:00

大學心輔亂象多 學校遊走觸法邊緣 學生暢聊空間難尋

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
全國學校大停課，多所大學也暫停面對面的心理諮商，改以電話、電郵關懷個管學生。示意圖。記者趙宥寧／攝影
全國學校大停課，多所大學也暫停面對面的心理諮商，改以電話、電郵關懷個管學生。示意圖。記者趙宥寧／攝影

全國學校大停課，多所大學也暫停面對面的心理諮商，改以電話、電郵關懷個管學生。不過，衛福部對「遠距諮商」申請有嚴格要求，至今仍無學校獲得許可，卻傳出有學校主張，只要學生有需求，心理師仍須與學生線上諮商，對外卻定調為「輔導、關懷」，遊走在法律邊緣；也有學生返鄉後無獨立通話空間，諮商療程被迫中斷，或得特地跑到路邊，才有空間與心理師講幾句「心理話」。

教育部表示，學校應視學生身心狀況提供輔導，若藉視訊軟體「輔導、關懷」學生，仍屬學生輔導範疇，若有緊急個案仍需安排會談。近日也向衛福部釋疑，疫情期間若對學生以通訊方式施以心理輔導，可不視為執行心理師業務，但近期仍會邀請學校代表召開線上會議，研商具體建議並持續與衛福部溝通，協助學校申請遠距諮商。

據了解，目前國內僅個位數學校申請「遠距諮商」，但近期申請的學校，皆仍在申請程序中。

有心理師指出，學校曾有學生輕生，疫情爆發後，也挑起高層敏感神經，讓學校不敢貿然暫停諮商，卻又不提供公務機或公用視訊鏡頭，還要求心理師提供私人聯絡方式。此外，學校未具遠距諮商資格，對外稱是輔導諮詢，對內卻被要求提供諮商服務，就怕沒及時「接住學生」，卻也難掌握學生在另一端的一舉一動。

諮商心理師全聯會副理事長羅惠群提到，近來接獲不少一線心理師反映學校硬體資源不足，呼籲教育部能盤點通訊設備。也有心理師提到，有些人想申請居家辦公，校方卻要求提供諮商證據，還將資料以一個不安全的方式保存，憂心學生隱私會流出去，此舉有違專業倫理，卻無人理會。

不過，「心理師執行通訊心理諮商業務核准作業參考原則」的規範嚴謹，包含資安保護、個案倫理、硬體設備皆有限制，能取得「遠距諮商」的認證的單位並不多，學校、小診所根本難通關，但電話、視訊輔導能做的又有限。該名心理師表示，當學生沒有安全空間，很難進行深層對談，甚至有學生得在車水馬龍的路邊與他通話；也有學生返鄉，卻因家裡沒有獨立空間，好不容易建立起的輔導機制，只好被迫中斷。

另名在大專院校服務的心理師也說，目前僅以電話或信件關懷為主，學校定調為「關懷輔導」，解決生活適應問題，若學生真有深度諮商需求，則會推薦去找心理所或是身心科。但實際上，仍有不少學生抱怨諮商說停就停，該名心理師無奈表示，若學生情緒高漲，也不能定調是諮商，改用電話聯繫，也無法確保每個人都能順利接上電話。

政大心理系教授楊啟正表示，輔導與諮詢強度不同，效果也不同，但遠距諮商要經地方衛生局審核通過才可進行，現在申請更是緩不濟急。他認為，教育部可在衛福部遠距諮商的基礎下，儘速建立校園遠距輔導機制，也可設定疫情落日條款，「這對高關懷個案，至少是一個選項。」

衛福部 教育部 疫情

延伸閱讀

新冠肺炎釀78死超越SARS 年輕死者病程凶猛

南投縣15人確診個案草屯獨占8成 明開辦6場社區篩檢站

國中混3年 進六和高中導師提醒拚3年 統測有望上國科大

田中馬畢業生路跑取消 大學長任賢齊戴口罩感人代跑

相關新聞

大學心輔亂象多 學校遊走觸法邊緣 學生暢聊空間難尋

全國學校大停課，多所大學也暫停面對面的心理諮商，改以電話、電郵關懷個管學生。不過，衛福部對「遠距諮商」申請有嚴格要求，至...

學生返鄉避疫好厭世！ 專家：善用「專心」與「分心」

全國大停課，不少大專院校學生提前返鄉避疫，但期末作業加上家庭張力，已讓不少學生喘不過氣，甚至出現適應困難的問題。專家指出...

教育部採納幼兒園退費機制建議 黃偉哲感謝苦民所苦

全國疫情嚴峻不退，公私立幼兒園停課再延長，衍生家長不滿意園方退費、園方擔心家長中途離園、園內教職員工害怕被迫放無薪假等問...

家有國小以下孩童每人領1萬 家長憂「普發」不公平

行政院今提出「孩童家庭防疫補貼」，讓國小以下及國中、高中特教生每人可領1萬元。家長團體表示，若僅依身份別「普發」，恐怕無...

教部：私幼6月活動費、材料費、午餐費及點心費先不收

私立幼兒園6月擬將學費「優退」給家長。教育部說，私幼6月的活動費、材料費、午餐費及點心費等先不收，復課後再按6月實際上課...

特殊專長弱勢學生獲補助 台南學生雙料特優第一

「教育部學產基金補助培訓具特殊專長弱勢學生計畫短片攝製」獎項出爐，台南市東原國中的籃球團隊培訓計畫獲特優，民德國中的橄欖...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。