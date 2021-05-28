教育部採納幼兒園退費機制建議 黃偉哲感謝苦民所苦

全國疫情嚴峻不退，公私立幼兒園停課再延長，衍生家長不滿意園方退費、園方擔心家長中途離園、園內教職員工害怕被迫放無薪假等問題。台南市教育局今天表示，市長黃偉哲呼籲中央能站在家長、園方及教職員工立場，研議特別時期全國幼兒園退費機制，同時考量私幼業者造成的損失，納為紓困對象，已獲中央善意回應。

台南市政府自停課以來，接獲大量家長的電話，指停課期間需以無薪防疫假照顧幼兒，但停課期間幼兒園退費少，有失公平。另私幼教職員工也反映，教保服務量減少，雇主提出勞資協商減少工時，若不配合擔心工作不保。不過私幼業者則擔心大量家長不滿退費額度直接離園，恐導致營運困難。

為此，黃偉哲籲請中央統一訂定特別時期幼兒園合理退費機制，將私幼業者短收月費無法支應的營運行政成本、教職員工薪資酬勞等，納入紓困方案，以補助或提供資金貸款方式，幫助幼兒園及家長。

台南市教育局表示，教育部今天已以新聞稿揭示，6月先不向家長收取每月繳交代收代辦費，復課後依6月幼兒實際上課日數，按比例向家長收費。對於私立幼兒園停課期間的營運短收，納入行政院紓困4.0方案爭取特別預算。

黃偉哲感謝中央體察，期待對私幼業者紓困的細節能及早公布。市府已在27日起設立台南市紓困專線：06-2954293，陪伴市民共度疫情難關。

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