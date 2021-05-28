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家有國小以下孩童每人領1萬 家長憂「普發」不公平

聯合報 / 記者趙宥寧／台北即時報導
行政院今提出「孩童家庭防疫補貼」，讓國小以下及國中、高中特教生每人可領1萬元。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／台北市教育局提供
行政院今提出「孩童家庭防疫補貼」，讓國小以下及國中、高中特教生每人可領1萬元。示意圖，圖中人物與新聞無關。圖／台北市教育局提供

行政院今提出「孩童家庭防疫補貼」，讓國小以下及國中、高中特教生每人可領1萬元。家長團體表示，若僅依身份別「普發」，恐怕無法幫助到實際需要的人；另外，若國中、高中生家庭是單親、中低收，或是因疫情失業或無薪，這些條件也應一併考量。

行政院今天指出，因應疫情發展影響，針對家中有國小以下孩童與國、高中特教學生的家庭，討論防疫期間一次性定額現金補貼，以減輕父母的育兒負擔。其中，全國國小以下孩童約245萬人，國、高中特教生約莫5萬人，若依政院規畫，按人頭計算，每人1萬元，共250億元。

對於這項規畫，全國家長會長聯盟副理事長王瀚陽憂心，若僅依身份別「普發」，卻沒有排富條款或是細則，恐怕無法幫助到真正需要的人；若國中、高中生家庭是單親、中低收，或是因疫情失業或無薪，這些條件也應一併考量，否則會變「看似公平，卻沒有實質公平」。

全國家長團體聯盟理事長彭淑燕也說，基於法律規定12歲以下孩童不能單獨在家，她認同政院發放標準，但國中、高中家長若有各項防疫需求要請假在家，也希望能納入發放對象，以防疫照顧假作為認定基準，紓困也能更全面、更公平。

至於發放方式，王瀚陽建議，發放程序務必簡易，不要浪費時間要求申請人準備一堆資料，比如有些資訊能與勞動部介接，就不需要提供文件佐證，也不用浪費時間查核。

疫情 行政院 失業

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