教部：私幼6月活動費、材料費、午餐費及點心費先不收

私立幼兒園6月擬將學費「優退」給家長。教育部說，私幼6月的活動費、材料費、午餐費及點心費等先不收，復課後再按6月實際上課日數比例，向家長收費。另外，有關私立幼兒園的紓困方案怎麼補助，現在正作業處理中。另外，爭取私幼納入紓困振興預算相關作業處理中。

教育部表示，昨天分別與地方政府及全國性教保經營者團體代表召開會議，研商可行的調整作法並達成共識。

具體內容方面，教育部說，先不向家長收取6月月繳的代收代辦費，包括活動費、材料費、午餐費及點心費等，復課後再按6月實際上課日數比例向家長收費。

教育部說，私立幼兒園配合中央公布停止到園上課期間產生的營運損失，行政院納入紓困方案，並爭取嚴重特殊傳染性肺炎紓困振興特別預算，相關執行作業刻正研議處理。

不少家長認為，一般學費單沒有寫得很細，所以活動費、材料費到底可以退多少，目前不知道，要待幼兒園通知。另外，因為很多幼兒園近日都已經先收了6月的費用，預期可能會在7月退費。

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