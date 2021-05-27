疫情未停 全國語文競賽初複賽順延、決賽延至12月

國內疫情嚴峻，教育部今天宣布，今年全國語文競賽原訂於11月27日至29日舉行決賽，因應疫情發展，預計將順延至12月 18日至20日辦理，8月會再視疫情發展做最後決定；另外，由於各直轄縣市會先在地方舉行初賽及複賽，教育部已發函請各單位順延至9月、10月間再辦理。

全國語文競賽是國內重要的語文交流平台，每年約有2000名師生共襄盛舉。教育部表示，依據全國語文競賽舉辦原則，競賽採初賽、複賽、決賽3個階段辦理。初賽及複賽由直轄市、縣（市）政府辦理，決賽由教育部主辦，直轄市、縣（市）政府輪流承辦。

今年全國語文競賽決賽由桃園市政府承辧，原訂11月27日至29日舉行決賽，但配合中央流行疫情指揮中心三級警戒延長，全國各級學校停止到校上課延長。教育部表示，今年全國語文競賽決賽日期延至12月18日至20日辦理，不過，疫情仍持續變化，8月會再視疫情發展，決定決賽是否如期舉行。

教育部表示，目前已通知各直轄市、縣（市）政府於6月至8月間暫停辦理初賽及複賽，順延於9月至10月間再行辦理。因應競賽時程調整，也請各直轄市、縣（市）審酌以保障競賽員相關權益為前提，自行研訂初賽及複賽處理機制。

商品推薦