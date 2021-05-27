彰化縣估千名學生無法上線上課 教師團體憂弱勢更弱勢

全國各級學校停止到校上課，師生採遠距教學，彰化縣教師會和教師工會粗估縣內約1000名學生因科技設備不足或通訊不良，無法上線，受教品質令人擔憂；縣政府教育處今天表示，已授權學校以彈性多元方式處理無法遠距上課的狀況，輔導小朋友自主學習。

教育部5月18日宣布19日至28日停止到校上課，避免群聚感染，日前又宣布延長到6月14日。各縣市政府都宣稱遠距線上教學準備好了，彰化縣有縣級民代調查，縣內約500名學生因設備等問題，無法上線上課，彰化縣教師會和教師工會私下了解，粗估受影響學生約千人。

彰化縣立學校約9萬4000名學生，無法上線上課的學生人數相對占比偏低，但這類科技設備弱勢學生絕大多數居住偏鄉，很可能集中同一所學校，形成強者恆強、弱勢更弱勢，對地區教育均衡發展不利。

彰化縣教師工會指出，偏鄉學校並非都很弱勢，少數學校因當地人文、自然的環境特殊或有在地產業，校長找到亮點辦學，建立學校特色，較容易爭取社會資源，學生獲得捐贈平板等3C設備，再來的差異是學生家庭網際網路傳輸速度，若住在「田中央」，網路訊號較差，經常斷線，即使平板再先進也沒輒。

很多偏鄉學校的四周環境很平常，農家種植一般農產品，學區內沒特色產業，歷任校長實在找不到亮點寫特色課程計畫，爭取不到社會資源，學生家裡資訊設備不足或隔代教養，教師無法線上教學，只好改出半個月分量的回家作業代替線上上課。

教育部延長停止到校上課到6月14日，出作業的教師都很頭痛，連忙設計免上線的作業，透過班級LINE、打電話等「多元聯絡」方式通知家長和阿公阿嬤，請學生在家繼續寫作業。

有亮點的市郊學校在偏鄉名單上，獲得優先補助，資訊設備充足，因靠近都市而學生家庭的網際網路幾乎暢通，線上上課不成問題。

溪湖鎮媽厝國小教師都到校線上教學，游泳隊停止訓練課程，家長擔心學生體能下降，如果因疫情暫停舉辦的全國游泳比賽恢復舉辦，學生一時之間恐難回到先前的體能狀態，所以學校游泳隊訓練時段，隊員都在遠距做暖身操，部分家長在旁邊跟著做，消除宅在家長出的贅肉。

縣政府教育處表示，教育部今年5月20日函示，教師得視學生年齡，以同步視訊、非同步預錄影片、線上學習資源、公視徵用頻道、通訊軟體進行課程作業指導等多元方式，實施線上教學。

縣政府尊重教師專業，授權學校以彈性多元方式處理線上上課，原則上，教育單位從寬認定，因自主學習是108課綱重要內涵，無法上線學習的學生完成在家作業，教師給予回饋指導，也是學生學習獲得成長的重要途徑。

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