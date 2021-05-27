防疫不停學 愛美語推80堂外師公益直播課

國內疫情持續延燒，教育部雖宣布全國停課至6月14日，但仍需進行線上教學。愛美語也推出80堂外師公益直播課，主題涵蓋食、衣、住、行、育、樂，提供外師線上直播課，讓孩子能與外師互動練習口說，就算不能到學校，在家裡也能進行美語課程。

愛美語表示，已在臉書公布接下來2周、40堂的課程規畫，讓家長可以依照自己孩子的程度在相對的時間帶著孩子上線。直播主題涵蓋食、衣、住、行、育、樂，例如: 健康、生活、天氣、自然、照顧寵物、蜜蜂的奧秘等。

不少家長會擔心線上課程導致孩子的專注力降低，為了抓住孩子的專注力，愛美語表將課程變有趣，像是科學實驗、手作美食、繪畫等，讓孩子透過不同情境學美語，課中搭配遊戲，增加參與度與專注力，也透過課程軟體與孩子互動、搶答。

愛美語表示，80堂外師美語直播課，讓全台灣的孩子都能一起學習，不受地域限制，希望在艱難的抗疫時期，所有孩子都能擁有相同精彩的美語課程。

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