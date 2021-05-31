停課不停學將擴大學生程度差異，家長是成敗關鍵

文 / 翰林雲端學院 提供

政府宣布持續停課，孩子在家學習卻引發一連串討論。 圖／翰林雲端學院 提供
政府宣布持續停課，孩子在家學習卻引發一連串討論。 圖／翰林雲端學院 提供

疫情嚴峻，全臺學校持續停課，老師僅能以大班制遠距教學確保進度，新型態的授課方式衍生出的設備、管理、督促問題，是家長不可忽視之重，若孩子僅依循學校的每日進度按表操課，停課造成的程度落差，就怕未來回到學校也難補救。

面對難以有效掌握的現況，建議家長扮演起重要的監督角色了解孩子學習狀況，並提供後續的加強與練習；確保停課在家期間，能掌握所學課程的基本概念，減少銜接問題。全國指標性線上學習平台「翰林雲端學院」提供簡單的執行方案，讓家長更容易協助孩子提升學習成效：

◼︎每日課後1小時，簡單評量檢視學習狀況
每次學習後定量的練題，能快速檢視學習效果。若手邊已有參考書、學校評量，每科練約10題，難度定在中偏易即可。沒有教材的家長，可利用翰林雲端學院線上e評量，防疫期間全科免費開通，各版本適用，還可依照需求選擇練題數及難易度。家長可花些時間與孩子一起檢視每日的練題狀況，確認概念有聽懂，同時也陪孩子聊聊在家上課的心得，更能緩解孩子少了群體生活的不適應症。

防疫期間，翰林雲端學院推全科e評量免費開通。 圖／翰林雲端學院 提供
防疫期間，翰林雲端學院推全科e評量免費開通。 圖／翰林雲端學院 提供

◼︎概念吸收狀況不理想，立即補救加強
要求孩子整天專心遠端上課是很困難的，經練題發現學習狀況不理想，須立即尋找方式協助孩子進行補救。此時可以回到課本、講義再次複習，或用翰林雲端學院e名師課程，依多年線上課程設計經驗，每個概念影片詳細切分，不超過10分鐘就可學會一個重點，為孩子達到快速補強的效果，提升線上學習的效率。無法停班在家的家長，也可綁定爸媽online查詢近24小時的學習紀錄及練題狀況。

白天沒聽懂的，不必整個章節從頭學即可立即補強。 圖／翰林雲端學院 提供
白天沒聽懂的，不必整個章節從頭學即可立即補強。 圖／翰林雲端學院 提供

綁定爸媽online，直接掌握孩子學習情形。 圖／翰林雲端學院 提供
綁定爸媽online，直接掌握孩子學習情形。 圖／翰林雲端學院 提供

若孩子自主學習能力差，練題三天捕魚兩天曬網，就需要有老師更多的關心與管理。翰林雲端學院e家教，將鬆散的停課進度，進行有組織的學習管理，依孩子狀況1對1安排有系統的學習計畫，從練題、複習、引導思考，真正解決停課不停班，孩子沒人管的防疫現況。

根據經驗已有84%的孩子有效提升學習成效、成績進步。 圖／翰林雲端學院 提供
根據經驗已有84%的孩子有效提升學習成效、成績進步。 圖／翰林雲端學院 提供

疫情爆發至今，遠距學習從應急轉為「未來日常」，除了跟上學校進度，更是提升孩子學習效率及自主力的最佳契機。線上學習可針對每個孩子的進度提供適合的課表，短時間內完成學習，藉省下的時間探索興趣。這段時間建議讓孩子維持運動習慣，並提供閱讀書單、親子桌遊等達到多元能力培養。同時也建議家長積極參與孩子的學習，給予適當的關懷與鼓勵。相信孩子，未來孩子相信自己。

翰林雲端學院提供各式防疫資源，停課期間助孩子聽懂又學好
● 全科e評量免費用~6月底：bit.ly/3uhJOwh
● 指定e名師防疫79折：bit.ly/3oP4vPa
● 小中高e家教2堂課程體驗：bit.ly/3wvU9pM
● 更多相關資訊：bit.ly/3fIRwdz

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