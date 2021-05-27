防疫停課再延長 補教業線上教學比內容也比直播技術

中央宣布三級警戒、停課時間延長至6月14日，不只考驗各級學校教學應變能力，補教業也受到嚴峻挑戰，能不能維持線上互動教學，還是只能播放預錄好的教學影片，學生和家長一比較，高、下上分辨出來。

目前補教業者採取的授課方式有預先錄影的教學影片，也有線上教學，但是不管是影片或即時教學，當中還是有不少技術和門道。桃園市朝陽富元教育公司旗下補教機構桃園、台中合計有20多個分部，業者早在半年前就著手規規畫包括線上互動教學，功能包括點名、老師上課、學生提問、解答，5月18日教育部宣布高中以下停課之後，朝陽補教隔天全面啟動線上教學。

朝陽富元教育董事長鄭一鳴指出，線上教學必須掌握互動、實用、體驗等多方面的要求，同時要注意能否採用高畫質還有音量、音質，會不會有畫面跟不上聲音的延遲情況；還有不同年級、不同科、不同版本在同一個時段線上教學的時候，是不是有足夠的頻寬容納數百人甚至上千位學生同時在線上聽課學習，朝陽富元教育公司20多個補教分部之前做好演練，教育部宣布高中以下停課，隔天學生不能進到補習班，第一天啟用線上教學運作就相當順暢。

「我們的線上教學就在YouTube」，鄭一鳴說，學生使用會員名稱和密碼，可以進入線上互動教學環境，不是補習班的學生也可以在YouTube看見線上教學的情況，其他同業幾乎不會這樣做，因為他們頻寬不夠或者畫質不高，很容易就會暴露自己的缺點，使用不對的軟體和系統就會出現這些問題。

鄭一鳴表示，當一位老師出現在線上直播的畫面時，攝影機的後面有6到8位補習班人員在幫忙，包括點名，還有用電腦製作看板提醒老師「字大一點」和一些注意事項，也整理學生的問題請老師解答，老師就好像主播一樣，前面有讀字機隨時提醒各種情況。

目前每天有兩個時段線上直播，同一個年級同一科如果有兩個版本，就有兩場直播，老師會在線上點名，如果沒有參加直播的學生，規定要利用時間看回放直播教學的影片，補習班也會指派練習的題目和舉辦測驗，老師根據學生回傳的作業內容、解題和學生個別討論。

鄭一鳴指出，各班導師發現因為直播的關係，以前在補習班上課，有些學生因為比較內向不敢提問，線上直播的時候這些學生提問的次數增加，和老師互動佳，家長和學生都認為效果很好，甚至於還有新學生報名。 補習班每位老師線上直播教學，台下都有工作團隊支援。圖／朝陽富元教育公司提供

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