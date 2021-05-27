停課不停學以視訊上課再兼顧到校學生 教師工時拉長難休息

新冠肺炎疫情延燒，教育部宣布，各級學校及幼兒園停止到校上課延長至6月14日，這段期間改居家線上學習；嘉義縣高國中小採取視訊上課，教育處統計，全縣有700多名學生仍到校上課，以國小學童最多，教師要視訊上課，還要為到校學童規畫課程，準備午餐，教師備課及工作時數比疫情前還長，幾乎沒有休息時間。

教育處說，嘉縣面積廣大，包含山海平原，山海偏鄉學校多，全縣100多所國中小及2所縣立完全中學，共2萬多名學生，教育部宣布停課後，大多數學生在家透過電腦視訊上課，但部分學生因父母都是上班族，又無祖父母照顧，仍送到學校，學校要為他們授課，準備午餐。

縣治太保市安東國小停課期間，逾9成教師仍到校，透過親訊為居家的學生上課，校長吳宗成說，病毒無情，疫情將國人的生活步調全都打亂，教育延續卻不能中斷，教學品質不能打折。

每天巡視校園，看到安東教師幾乎全員到齊，上午8點一到，就開啟了每一天的教學準備工作，有學生到校上課的班級，更是要肩負責任，同時也要準備教學資料與上傳課程內容，拿著手機跟學生和家長對話。

10點一到，全體教師無論科任或級任，無不卯足全力的在電腦或筆電前，帶耳機和班級學生視訊連線，關心學生學習情形，下午時段還在為學生所有問題討論、測試各種不同方法，下班也帶筆電回家繼續守護孩子的教育。

安東國小推動視訊教學，為防止網路訊號、流量、系統穩定度等可能問題，教務主任做最充分資訊技術支援服務，老師操作遇到問題，立刻解決，運用教師群組做為教育聯繫的最佳工具。吳宗成說，「這場疫情抗戰，不會只是一時，有可能延續抗戰到底，對抗疫情，老師們，你們辛苦了，向大家致上最崇高敬意」。 嘉義縣治太保市安東國小停課期間，逾9成教師仍到校，透過親訊為居家的學生上課。圖／吳宗成提供 嘉義縣治太保市安東國小停課期間，逾9成教師仍到校，透過親訊為居家的學生上課。圖／吳宗成提供

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