北市大事件為鑑？ 教部再發通函：不得強制學生離宿返鄉

新冠肺炎疫情持續，台北市立大學近日卻要求鄰近萬華的博愛校區住宿生搬離宿舍，並派防疫專車將學生運回鄉，境外生則一律改住天母校區的宿舍，多名學生質疑此舉違反教育部長潘文忠「移動是最大風險來源」的說法，引起軒然大波。因應三級警戒延長，教育部今再向大專校院發佈通函，強調應避免不必要移動、活動或集會，各校於停止到校上課或實施遠距教學期間，不得強制學生離宿返鄉，並落實宿舍相關健康管理措施。

教育部指出，全國疫情三級警戒延長至110年6月14日，教育部為降低防疫風險，請各級學校配合強化防疫措施及停止到校上課配套措施。其中為避免學生不必要移動，業要求學校不得強制學生離宿返鄉；倘學生已返鄉，則也避免再返回學校宿舍。

教育部也要求，學校應確依教育部109年4月22日通函「大專校院住宿防疫指引」、109年4月27日「高級中等以下學校住宿防疫指引」規定，落實宿舍門禁管制、體溫測量、專人關懷、衛教宣導、防疫物資補充、定期消毒、維持通風、保持社交距離或配戴口罩等相關健康管理措施。

不過，教育部先前通報僅提及，實體課程調整為線上教學，並非全面停課，為減少區域間的非必要移動，校內住宿學生如仍想住宿舍，不應強制其返家。如今教育部重發通函，並強調「不得強制學生離宿返鄉」，教育部表示，此舉是將規範說明得更清楚，今日將同步向各校發佈通函，重申教育部的立場，呼籲學校都應一併遵守。

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