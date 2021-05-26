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停課畢業、期未考怎辦？ 屏縣府：學校自主多元評量

聯合報 / 記者潘欣中／屏東即時報導
屏東縣政府教育處說，原訂6月7日當周的小六和國三畢業考，在紙本考試取消下，縣府讓學校自行安排1至2天評量，可以多元評量或繳報告、線上評量方式多元進行。記者潘欣中／翻攝
屏東縣政府教育處說，原訂6月7日當周的小六和國三畢業考，在紙本考試取消下，縣府讓學校自行安排1至2天評量，可以多元評量或繳報告、線上評量方式多元進行。記者潘欣中／翻攝

全國停課延長至6月14日，後續畢業考、期末考要如何進行？屏東縣政府教育處說，原訂6月7日當周的小六和國三畢業考，在紙本考試取消下，縣府讓學校自行安排1至2天評量，可以多元評量或繳報告、線上評量方式多元進行，或納入5月18日以前的期初和期中成績，或待6月14日後若能正常上課，也可延後進行，期末考亦然；至於採線上辦理的畢業典禮，由各校自行決定是否舉辦。

縣教育處說，不管畢業考、期末考都讓學校更自由彈性討論運用，寫作業、寫報告、線上考試等各種型態都無拘限，給學校老師更多元的方式做評量；畢業典禮部分，對孩子是一生很重要的事，用什麼方式在線上呈現，希望每個學校都能夠跟學生和家長充分溝通，讓家長了解、學生支持，共體時艱，完成學習進度。

縣立枋寮高中校長陳志偉說，這是破天荒首例由各校老師自行決定考試畢業考和期末考的方式，大方向是按照既定教學期程，但可以保持適度彈性，給學校老師更多元方式去做學生的學習評量，畢竟還有5月18日以前的期初和期中成績可供參考；至於採視訊的畢業典禮，會和學生家長討論最想要的呈現方式。

畢業典禮 屏東縣政府 停課

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