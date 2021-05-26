港生來台大漲九成！台灣願意打開「留才」大門嗎？

局勢與疫情影響，2019年起，港生來台就讀人數大幅增加，2020年新生就較前一年成長約九成！港生來台更想留台，但台灣願意打開大門嗎？

大學學測5／20放榜，許多學生開始描繪未來的校園生活，但你知道嗎？接下來，可能會遇到愈來愈多講廣東話的香港同學。

因為台灣已成了港生留學的主要選擇地；而未來，這些人更可能成為你的同事。

「我想要在台灣定居，」來自香港，今年26歲的Dennis（化名）說。原先Dennis在香港已有做有五年的工作，但2019年因香港局勢不穩，加上個人因素，讓他的情緒一直處於低潮狀態，於是去年他毅然決然辭掉工作，選擇來台，除了升學規劃，更期望能夠來台定居。

如同Dennis，不管是升學，或是移民考量，愈來愈多港人來到台灣就學。

根據教育部資料，109學年港生在台就讀大專院校總人數達7807人，比起前一年成長約14％，而其中新生就有約2923人，成長近九成。

今年港生來台人數預期將再度成長。海外聯招會3月就曾統計，今年報名大學個人申請的僑生，較去年成長逾3成，其中以港生增加最多。

港生來台熱潮將延續至少三年

「港生這波來台就學趨勢大約會持續三年左右。」升學資訊平台「大學問」執行長魏佳卉說。

港生就學人數持續增加，其中更不乏想透過讀書，移民台灣的港生。讀書移民指來台就學畢業後，在台工作並符合一定資格就可申請永久居留，相較投資移民、創業移民等，對年輕人是負擔較輕的方式。

自2014年以來，台灣開放評點配額制度，並放寬薪資限制，使得港生留台工作人數日益增加。去年，留台人數更是成長。

根據勞動部資料，2020年，畢業港生留台工作有效聘僱許可人數，約有857人，較前一年成長了41.6％，且人數已是2014年逾11倍。

不過，當愈來愈多港生想來台唸書，甚至讀書移民台灣，會發現其實沒有想像中那麼容易。

申請流程耗時繁雜，工作其實不好找

2014年，就已經從香港來到台灣的王浩（化名），一路從大學、研究所畢業，到工作，至今已有七年的時間，今年29歲的他任職於大眾傳播產業。

過去他就對媒體感興趣，知道香港產業較小，於是選擇來台灣發展。2019年7月，研究所畢業的王浩，準備投入職場，卻遇上香港局勢不穩，加深移民的念頭。

王浩表示，大學畢業後在台灣有六個月，最長延期到一年的時間可以找工作，若沒有找到就得返回香港，「我自己很幸運地在一個月後找到工作，但當我身邊很多朋友，超過六個月都沒找到，工作真的不好找！」

魏佳卉表示，台灣的公司需協助僑外生申請工作證，由於程序複雜，許多公司也不太清楚流程，一來一往有時也得耗費兩至三個月的時間。不僅僑外生等不及，許多公司也因為所需花費的時間、心力太高，不如選擇聘僱台灣應徵者。

台灣師範大學國際事務處處長劉祥麟也提到，在調查過往留台工作的港生中，學生也常反映，在求職時公司資格也有限制，像是營業額、資本額等，對想投入新創公司的年輕人是一大阻礙。

王浩說，他曾建議香港學弟妹，若想透過讀書定居台灣，或在台灣工作，選擇領域非常重要，像是一名朋友在台就讀航太相關專業，由於就業市場小，工作十分難找，想要留台工作難上加難。

乾脆「永久居留」？兩大條件的門檻卻不低

不少港生想爭取台灣的永久居留權，獲得與台灣人同等的工作條件；然而，兩種取得方式的門檻都不低。

其一，是在台工作五年，定居183天以上，最後一年平均月薪超過基本工資的兩倍，即可申請。

其二，是先回港澳工作滿兩年後再來台居留一年，沒有出境超過30天，或是在台兩年且居住270天以上。

許多港生因就業、環境、政治等考量，會透過第一種方式留在台灣。不過，五年時間，平均月薪要超過4.8萬，讓許多港生都覺得有點難度。

王浩說，撇除理工、金融領域等人才，像是大眾傳播領域要達到4.8萬真的很難，目前的他碩士畢業薪水僅將近4萬，對於讀書移民已不抱太大希望。

月薪4.8萬難達到，薪資低同樣不敢結婚買房

他已屆時婚年齡，且也有穩定交往的台灣對象，雖然可以透過結婚依親移民，但是在薪水低，且沒有穩定經濟基礎下，實在也不敢結婚。

Dennis也說，找工作認真找一定找得到，但在工資上，大學畢業大約月薪是在3.2萬、3.3萬，加上生活費、房租、水電費，其實在台灣也很難看出改善生活品質的機會點。

不過，台灣相較香港升學機會多，且科系多元，加上保障自由、穩定局勢等，仍讓許多港生搭上這一波的來台熱潮。

只是面對工作、在台居留，或想提升生活品質等，或許都沒有想像中那麼容易，仍待台灣開放法規大門。問題是，台灣準備好了嗎？

（作者／羅之盈 本文出自2021.5.24《遠見》網站，未經同意禁止轉載。）

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