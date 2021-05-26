安心防疫 南瀛天文館「天文博課來」上線直播翻轉學習

台南市南瀛天文館為響應「停課不停學」，在南市教育局線上自主學習網平台，每周六加開線上直播「天文翻轉教室」，讓學生在防疫期間也能安心學習。

市府教育局鄭新輝表示，南瀛天文館雖受疫情自5月16日起停止對外開放，館內同仁發揮創意，開發線上影音學習資源，不僅錄製有趣的天文主題影片放置在教育局線上自主學習平台（http://www.tn.edu.tw/hlearning）上，會陸續上架約30支影片，並於每周六加開線上直播「天文翻轉教室」，由天文專家在線上直播並與學生互動討論並進行有獎問答，讓學生透過手機、平板或電腦等載具，免出門就能輕鬆學天文。

南瀛科學教育館長何秋蓮表示，「天文博課來：線上天文學習補充包」，主題涵蓋「天文快易通」、「飛越太陽系」及「觀星望斗」三大類別，每個主題內容包含導覽解說、教學體驗及實際操作等。每周一至周五會陸續上架，為讓學生和家長比較容易點選，集中放置在南市教育局的「線上自主學習網」上，供學生及一般民眾閱覽。

她表示，自5月29日起，每周六晚上7點會以當前流行的翻轉教室理念，在自主學習平台上開設線上直播教學單元：「天文翻轉教室」，以當周播映的天文主題課程內容，由天文專家和線上參與學童進行互動、討論與解惑，並提供有獎問答，也會在天文館官方網站「天文博課來」(https://taea.tn.edu.tw/main/page/c014e9e4-baaa-11eb-8dc4-9be77097b698），隨時補充多元且有趣的天文話題。

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