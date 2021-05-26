教育創新100南市入選數NO.1 新課綱專案辦公室超亮眼

親子天下舉辦「2021年教育創新100」評選，台南市共有12案入選，數量為全國第1。其中東山國小與在地青農合作，實踐食農教育內涵，鼓勵孩子在田野體驗；教育局也以全台首創新課綱專案辦公室入選，是唯一以教育局名義上榜。

入選的學校、個人，除了東山國小、文元國小教師胡融昀之外，另有海東、重溪、大同、崇學國小、崇明國中、台南一中、瀛海中學、聖功女中、玉井工商、教育局新課綱專案辦公室。

台南市教育局新課綱專案辦公室以「全台首創新課綱專案辦公室」入選，是今年唯一以教育局的名義參選的作品。新課綱專案辦公室連續3年推動全台首學課程博覽會，目前因應疫情的「停課不停學全國公版直播課程」也是專案辦公室主導，創下全國學生在2日達150萬人次觀看紀錄。

海東國小以「智慧城市-禹神同行」展現環境與數位科技的跨域整合，在目前水資源缺乏的議題下，更突顯價值。東山國小以「東山青」實踐食農教育內涵，鼓勵孩子在田野體驗，學習珍食、惜食的憫農精神。重溪國小融合自然關懷、科技減災與氣候變遷的「綠光三部曲」校本課程，帶領孩子攀岩、單車挑戰及獨木舟體驗等活動，培養自信與關懷心。

大同國小「夢想行動家」，長期推動數位深耕計畫，發展「老車站夢想家」跨域課程，激發學生關懷在地鐵道歷史。崇學國小以啟思學習，落實「跨域專題、數位閱讀、自主學習」，培養學生12年國教核心素養。

崇明國中以跨領域整合、行動學習、CLIL全英語教學以及PBL專題研究5E，讓升學名校大步邁向全人學園。文元國小教師胡融昀，以「土地說書人」，實踐「說文論史談思緒」，「見土、親土、思土、愛土」之本土情懷。

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