被疫情重創 補教業發起連署提五大訴求

全國停課延長，中華民國補習教育協會理事長謝智芳說，教育部擬補貼補教業停課退費補助，但營運成本壓力大，台灣有18000多家補習班，比全國的超商總數還多，補教從業人員超過10萬名，疫情再起，業者如未獲政府實際紓困，這波疫情恐成為壓垮補教的最後一根稻草。

包括中華民國補習教育協會、中華民國課後教育協會、中華補教大師暨品保協會、中華民國機器人教育推廣協會及彰化縣輔育人員職業工業等團體發起業界連署，號召更多同業參與，除在公共政策平台提案外，也將向相關單位及民意代表陳情。

補習班業者表示，因疫情再起，業者損失慘重，被各項營業成本壓得喘不過氣來。隨之而來的房租、人事、利息、及各項營業成本，都將成為壓垮補教業的最後一根稻草。

補教團體指出，過去這行業的人都没什麼聲音，政府對補教的管理遠遠大於協助，國内幾個補教團體向教育部訴求疫情補助！連署團體認為需要全體補教人的支持！補助員工薪資，房租，勞健保，税捐，自購班所的房貸及還款日期的展延。

補教團體訴求五點：

一、 因疫情之影響，對教育產業影響甚大，政府應將補習教育及課後照顧相關從業人員納入紓困振興特別條例之產業，主管機關教育部應依「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」提出相關紓困、補貼、補償、振興措施以及減收勞健保費用之相關辦法。 二、短期補貼應包含學生學費退費補貼及房租部份補貼或自購營業埸所貸款利息的補助及展延。 三，停課期間勢必造成從業人員薪資的短收進而影嚮生計，建請也提供補教從業人員之薪資補貼或生活津貼。 四，發行補習及安親班專屬專用的教育券：請教育部或經濟部發行只能使用在補習及安親班使用的教育券，以减輕疫情對家庭支出的負擔。 五，在疫苗充裕的情況下將教育從業人員列為疫苗優先施打對家，以降低學生感染風險！

商品推薦