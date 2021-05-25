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配合邊境管理 教育部6月18日前暫緩境外生入境

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
配合我國邊境管理政策，教育部5月19日到6月18日暫緩境外生入境。本報資料照片
配合我國邊境管理政策，教育部5月19日到6月18日暫緩境外生入境。本報資料照片

新冠肺炎疫情持續，教育部高教司長朱俊彰今天表示，配合我國邊境管理政策，教育部5月19日到6月18日暫緩境外生入境。已在台灣的學生若要留在校內宿舍，校方不應強制學生離開。

近日有大專校院因應疫情，把學生趕離宿舍或移往其他舍區集中管理，無法立即返鄉的境外生尤受衝擊。朱俊彰表示，為降低防疫風險，師生應避免非必要的移動。校內住宿生如果想要住宿，學校不應強制學生返家。至於宿舍的防疫規範，一律按照先前公告的住宿防疫指引來執行。

教師也擔憂染疫，但國內有部分私立學校要求教師到校採行遠距教學，增加感染風險。教育部國教署長彭富源表示，國人應避免移動，若有學校涉及強制教師到校，可能涉及私校法55條。按該條規定，違規私校有可能遭停止獎、補助，或停止招生等處分。

外界呼籲將教師、學生列為疫苗優先施打對象，促進校園安全，才有復課的可能。教育部主任廖興國對此表示，優先順序以指揮中心規畫為準，若疫苗充足，教育部支持師生施打。

教育部 宿舍 疫情

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