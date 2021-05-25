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教育部建議採「混成」遠距教學 用眼30分鐘休息一次

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
教育部建議，遠距教學採取雜揉同步和非同步教學的「混成」教學法，避免視力和專注力下滑。本報資料照片
教育部建議，遠距教學採取雜揉同步和非同步教學的「混成」教學法，避免視力和專注力下滑。本報資料照片

教育部今天宣布，全國各級學校採行遠距教學日期延到6月14日。教育部資科司長郭伯臣今天表示，遠距教學建議採取雜揉同步和非同步教學的「混成」教學法，避免視力和專注力下滑；新加坡、美國、香港也都這麼做。他也建議，看螢幕30分鐘就要休息一下，停個10分鐘在繼續使用3C設備。

郭伯臣表示，遠距教學方式包括同步、非同步，以及兩者都採用的混成教學。目前許多學校一整天都為學生規畫同步直播課程，恐導致視力不好。他建議遠距教學不要安排得太緊湊，可彈性調整，比如加長下課時間為20分鐘，或在看影片之外安排做作業、寫回饋等活動， 「家長、老師不要互相逼得太緊。」

高中以下學校這周採行遠距教學，發生上網塞車等問題。郭伯臣表示，教育部擴增遠距教學資源，塞車時建議使用免登入的學習資源，包括因材網、台達電磨課師等。

但非各種課程都適合遠距教學，外界指出，技術型高中實作課多，如今停課時間延長，恐不利學習。教育部主任秘書廖興國表示，教育部將會提供更多合適的線上學習資源給技高生。

另外，近日有民眾在公共政策網路參與平台發起連署，呼籲政府至少在教學現場立即解除Zoom禁用，讓全國中小學老師與學生有一個方便使用、品質良好快速的視訊平台可選。郭伯臣表示，行政院還沒開放Zoom，建議各校不要使用，改用Google Meet等其他軟體。

教育部建議各校採行彈性、多元的期末考和畢業考，師生好奇「何謂多元？」廖興國說，近日也有部分縣市的教育局、處長提出相關疑問，教育部近期會召開會議討論，訂定指引給各校參考。

有家長建議直接停課到學期末，廖興國對此表示，停課決議是搭配指揮中心公告的三級警戒日期，故到6月14日，後續會再視疫情調整。不過沒規畫延後暑假。

學生不到校，也為營養午餐團膳造成16億元損失，業者呼籲政府提供紓困方案。教育部國教署長彭富源說，教育部很關心團膳業者情形，已初步掌握他們的損失。

教育部 遠距教學 停課

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