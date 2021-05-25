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停課延至614家長喊凍末條！畢業生憂沒畢典說拜拜

聯合報 / 記者徐如宜／高雄即時報導
高雄市教育局長謝文斌表示，請學校務必遵守停課規定及防疫措施，延長停課期間的安心餐食券會繼續發放，讓弱勢孩子在假日也能用餐。記者徐如宜／翻攝
高雄市教育局長謝文斌表示，請學校務必遵守停課規定及防疫措施，延長停課期間的安心餐食券會繼續發放，讓弱勢孩子在假日也能用餐。記者徐如宜／翻攝

教育部長潘文忠在防疫會議記者會宣布，全國停課延長到6月14日。不少家長聽到消息直呼：受不了了，小孩一天7小時坐在電腦前，眼睛都要看壞了。畢業生擔心畢業典禮大概要泡湯了，學校的東西還沒搬完呢！

潘文忠宣布，針對因應疫情三級警戒延續，考量全國學生及老師防疫安全，降低整個對疫情的衝擊，全國各級學校 、公私立幼兒園，停止到校上課延長至6月14日，包含課後照顧、補習班等也延長到6月14日。

聽到這個消息，不少家長覺得崩潰，想著工作和孩子照顧要如何調整，繼續撐到6月14日。劉媽媽說，其實家長也要有心理準備，6月14日只是一個界限，「戰線」搞不好還會拉到更久。

「真正凍未著了！」家長陳阿嬤說，孫子配合線上教學，一天幾乎有7小時坐在電腦前，目睭都要看歹了，接下來還有大半個月，是要怎麼熬。

高雄市教育局長謝文斌表示，請學校務必遵守停課規定及防疫措施，教育局會督導。高雄市只有1人要參加國中教育會考補考，後續分發作業包括填志願等，都會按照期程來進行。延長停課期間的安心餐食券會繼續發放，讓弱勢孩子在假日也能用餐。

謝文斌表示，線上學習部分經過運作，各校發展出多元課程，有同步、也有非同步，並與新聞局合作在公用第3頻道，安排時段做課程播放，多元管道多元方式，讓學生在家能夠學習。相關資訊會公布在教育局網頁 。畢業典禮部分，一律停辦或採用線上轉播，小六、國三、高三的畢業考，授權各校採多元方式來評量，不會影響學生權益。

遠距教學面臨的挑戰在每個家庭狀況不同，有的孩子樂在其中，每天很期待與老師、同學視訊，成為另類電腦課，也有助提升資訊能力。圖／讀者提供
遠距教學面臨的挑戰在每個家庭狀況不同，有的孩子樂在其中，每天很期待與老師、同學視訊，成為另類電腦課，也有助提升資訊能力。圖／讀者提供

教育局 停課 潘文忠

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