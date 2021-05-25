聽新聞
test
0:00 / 0:00
全球只剩台灣禁用Zoom！民眾盼教學現場解禁
行政院去年4月宣布國內禁用視訊軟體Zoom，至今全球只剩台灣仍禁用。上周起全國學校因疫情全面實施遠距教學，有民眾在公共政策網路參與平台發起連署，呼籲政府至少在教學現場立即解除Zoom禁用，讓全國中小學老師與學生有一個方便使用、品質良好快速的視訊平台可選。
行政院去年4月7日函知各機關，若因業務需求召開遠端視訊會議，不應使用具資通安全疑慮的產品，例如Zoom。教育部因此要求各級學校全面禁用Zoom，理由是Zoom有資安疑慮，它的創辦人為中國大陸出生的美國公民，以及Zoom之前有伺服器與網路路由連線中國大陸。
提案民眾指出，後續在Zoom強化資安措施，且移除中國大陸境內伺服器與網路路由後，各國皆恢復解禁，目前全球主要國家僅剩台灣政府機關全面禁用。
提案民眾舉例，APEC 2020各國政府使用Zoom進行會議，蔡英文總統、台積電創辦人張忠謀也一同與會。近期舉辦的2021 Leaders' Summit on Climate全球氣候視訊峰會，全世界各國領袖也在Zoom上進行視訊會議。美國總統拜登也使用Zoom進行視訊會議。
提案民眾說，國內許多上市公司普遍使用Zoom進行視訊，建議政府重新思考此一政策，至少教學現場立即解除Zoom禁用，讓全國中小學老師與學生有一個方便使用、品質良好快速的視訊平台可選。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言