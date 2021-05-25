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教育部要求高中以下學校停辦畢業典禮 大學研議改線上
新冠肺炎疫情持續，教育部昨天發函給高中以下學校，表示疫情仍嚴峻，請各個高級中等以下學校、幼兒園畢業典禮配合停辦。若需辦理，請學生以線上方式參與，避免不必要的移動、活動或集會。
多所大學已決議不停辦畢業典禮，但移師線上舉行。台灣大學原訂今年6月5日舉行畢業典禮，校方表示已開過會，還在討論相關方案，若疫情持續，考慮改為線上，若疫情和緩，則研議縮小規模辦理，尚未定案。
清華大學宣布校內大、小畢典一律線上舉行，原訂畢典在5月29日舉辦，但考量仍在遠距教學期間，且實體畢典可能提高群聚感染風險，因此改成線上舉行。
文化大學的畢業典禮也將改在線上舉行，文大表示，今年5月28日將在官網公布畢業典禮專輯連結網址，6月5日上午10時30分上線播出，歡迎所有畢業生準時點開連結共同分享畢業心情、接受來自師長與全校的祝福，並下載畢典專輯以供留存紀念。
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