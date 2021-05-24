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出席委員全數支持！ 稻江、台觀最快今年6月停辦

聯合報 / 記者潘乃欣／台北即時報導
私校諮詢會議以19：0通過投票，支持稻江科技暨管理學院、台灣觀光學院申請停辦。圖／本報資料照片、台觀學院提供
私校諮詢會議以19：0通過投票，支持稻江科技暨管理學院、台灣觀光學院申請停辦。圖／本報資料照片、台觀學院提供

教育部表示，今天召開私立學校諮詢會，因疫情關係採視訊會議方式辦理，21名委員中有19人出席，達委員總數三分之二以上的出席人數門檻。會議以19：0通過投票，支持稻江科技暨管理學院、台灣觀光學院申請停辦。

教育部表示，今天會議針對稻江科技暨管理學院、台灣觀光學院申請停辦案，請委員提供諮詢意見。經委員充分討論後，所有出席委員就兩案分別投票，兩案都獲19票全數同意，建議教育部核定學校申請停辦。

教育部表示，兩校的停辦計畫將於今年6月初再提送專科以上學校設立變更及停辦審議會審議，等審議後，教育部將再函知學校是否核定停辦。

兩校目前各剩約250名學生，學生代表今天出席高教工會舉行的線上記者會，表示兩校停辦後的配套不符師生需求，恐導致權益受損。台觀學院范姓學生表示，校內特教生比率高，校方停辦後必須轉學，得適應新老師，很辛苦且易被嘲笑。

范同學說，校內生轉學也面臨交通不便問題，最近的學校和台觀學院相距27公里，要通勤三小時。東部都沒有學校設專業的中西餐、烘焙等科系，但台觀學院學生選讀餐飲，就是希望取得一技之長來照顧家庭。轉學到沒有廚藝教室的科系，教學品質無法保證。

稻江美容系大三的葉姓學生說她今年40多歲，為完成大學夢選讀稻江，原本讀彰化校區，前幾年被要求改到嘉義上課，如今連嘉義校區都無預警關閉。教育部當時堅持讓學生原校畢業，校方還說「只要有一人這麼想，就讓學生在原校完成學業」，如今承諾跳票。據了解，稻江想把學校收起來做長照，剝奪學生受教權。

兩校停辦的原因之一是校產出問題，高教工會組織部主任林柏儀表示自己看過兩校的財會報告，稻江還有8億元校產，且已預付10年土地租金；台觀還有6億元校產。教育部若貿然准許兩校停辦，將導致近百名學生、數十名教職員被迫轉學、失業。

教育部技職司專門委員柯今尉表示，若同一縣市的其他私立學校沒有相對應學系，將在鄰校設專班來安置學生，不致影響受教權。學生因轉學衍生的交通、住宿等支出，教育部也會用退場基金來補助，不讓學生增加額外支出。

教育部 投票 疫情

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